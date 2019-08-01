Санкции прижали: "Сбербанк" избавился от крупного бизнеса в Турции

Российский государственный "Сбербанк" продал свою дочернюю структуру в Турции – DenizBank A.S. – дубайскому Emirates NBD.

Теперь под контролем дубайской группы находится 99,85% финансового учреждения, сообщает РБК.

Глава "Сбербанка" Герман Греф отметил, что решение о продаже было связано с санкционными ограничениями, которые были введены против российской кредитной организации в части ее международного присутствия.

По его словам, сделка позволит "Сбербанку" "сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы" кредитной организации в РФ.

Выручка "Сбербанка" от продажи составила 170,7 млрд рублей (67,3 млрд гривен).

Совокупный объем инвестиций в турецкий банк за все время владения превысил 148 млрд рублей (58,6 млрд гривен).

Сделку одобрили банковские регуляторы Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Австрии и России.

По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг DenizBank перед "Сбербанком" на сумму около 1,2 млрд долларов.

Кроме того, DenizBank погасит ранее предоставленные "Сбербанком" межбанковские кредиты на сумму около 1,1 млрд долларов.

Общий объем денежного потока "Сбербанка" от продажи DenizBank составит около 5 млрд долларов.

Российский государственный "Сбербанк" продал свою дочернюю структуру в Турции – DenizBank A.S.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен.

Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

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