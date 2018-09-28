В Украине обостряется проблема еврономеров: авто невозможно утилизировать

В Украине самые старые автомобили в Европе. Средний возраст украинских авто вырос до 19 лет. Одна из причин - негде утилизировать ненужные машины. Согласно экспертным оценкам, в стране находится около 2 млн машин на еврономерах и их количество растет с каждым днем.

Об этом сообщается в материале "Сегодня". К тому же, подержанных автомобилей в Украину ввозят больше, чем новых. С начала года в страну завезли авто на еврономерах 61,9 тыс. б/у. Это на 86% больше, чем в 2017 году.

Отмечается, что 27% автомобилей в Украине старше 30 лет, 47% автомобилей возрастом от 10 до 30 лет. Чем старее автомобиль, тем больше вреда окружающей среде он приносит: в грунт попадают свинец, ртуть, машинное масло, остатки топливно-масляных веществ, ржавчины.

В 2013 году в Украине вступил в силу закон об утилизации транспортных средств, согласно которому в стране должна была появиться сеть утилизационных центров. Планировалось, что государство будет возмещать стоимость утилизации предприятиям, для этого на все новые автомобили ввели утилизационный сбор. Но уже в 2015 году новый налог отменили из-за давления автомобилистов и бизнеса, а система так и не заработала, хотя лицензию на утилизацию авто в 2015 году получили более 280 предприятий по Украине.

Также у украинцев нет стимула избавляться от старых машин. Например, во Франции, если гражданин не сдаст автомобиль на утилизацию, ему грозит штраф 75 тыс. евро и два года заключения. Норвежцы платят $350 при покупке авто, деньги возвращаются при сдаче транспорта на утилизацию. В Германии производитель должен использовать не менее 95% материалов, которые подлежат переработке. А в Украине старый автомобиль, в лучшем случае, разбирают, что-то сдают на металлолом, а из шин делают клумбы или обустраивают ими детские площадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за основу 13 июля приняли законопроект №8487, который значительно снижает стоимость растаможки автомобилей. Причем, чем новее машина, тем меньше за нее придется заплатить. Для примера, если раньше за авто с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см, возрастом 5 лет и стоимостью 5 тыс. евро при растаможке нужно было отдать 5,5 тыс. евро, по новым правилам - всего 2,6 тыс. евро.