"С дорогими россиянами": новые фото Крымского моста взбудоражили сеть

В сети появилось несколько новых снимков незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем.

Как отметила блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter, судя по снимках, никакой загруженности на мосту совсем не наблюдается.

"Мост дружбы Ротенберга с дорогими россиянами переполнен караванами туристических автобусов. И троллейбусов...", - написала она.

Крымский мост twitter.com/KrimRt

Крымский мост twitter.com/KrimRt

"Еще не сезон. Правда в Одессе пляжи заполнены", - иронично отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Отметим, что в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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