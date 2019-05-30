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"Ржавое рэйв-кладбище": как выглядит "Республика КаZантип" в Крыму

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В оккупированном Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип".

"Что же из себя представляет "Республика КаZантип" на 5-й год оккупации, можно увидеть по фотографиям, которые намедни были опубликованы в социальных сетях посетителями этого рэйв-кладбища. Ржавеющего и растащенного по частям местными любителями металлолома и боярки", – сообщает "Информационное сопротивление".

По словам журналистов, оккупация Крыма поставила крест на фестивале, приносившем серьезную как финансовую, так и репетиционную пользу полуострову.

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"Умершая республика внутри умирающего полуострова, прибившегося к загаженной гавани. Печальный финал яркого явления, о котором мало кто мог подумать в не таком уж и далеком 2013-м", – говорится в сообщении.

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

"Информационное сопротивление"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

"Информационное сопротивление"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

"Информационное сопротивление"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

"Информационное сопротивление"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

"Информационное сопротивление"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

В Крыму запечатлели на фото место проведения ежегодного рэйв-фестиваля "Республика КаZантип"

"Информационное сопротивление"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Слава Богу что этот рассадник наркоты прекратил свое существование!
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леня зе
леня зе
тупые🐷,Россия закрыла самый большой наркопритон на экс-СССР.хватит скулить.есть безвиз вали ни Ибицу.шо нэма грошей-тогда соси как мишка лапу.
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