"Рвет человека в клочки": в Крыму оккупанты отгородили море колючей проволокой

В Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой.
Согласно снимкам, эта территория находится в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации, пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
"Вот оно, море за колючей проволокой. Пляж "Яшмовый". За колючкой – места отдыха освободителей гардемаринов от всего. Генеральский пляж МО РФ", – сообщила она.
При этом местные жители отметили, что оккупанты использовали не просто колючую проволоку, а противопехотное заграждение "спираль Бруно".
"Ни в советское время, ни при Украине не было колючей проволоки в воде. Не говоря уже о "спирали Бруно", которая рвет человека в клочки. Если купающийся ребенок даже при небольших волнах прибьется к этой спирали – будет беда", – резюмировал Виктор Ядуха.
В Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой
Вот оно, море за колючей проволокой.— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 28 июля 2019 г.
пляж Яшмовый
Севастополь
За колючкой-места отдыха освободителей гардемаринов от всего
Генеральский пляж МО РФ pic.twitter.com/3yHeSsflH1
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 28 июля 2019 г.
Глубинный народ
От помойки до помойки... pic.twitter.com/5rxYQXZBxx
Нашлись такие на крымском паблике,кому в кайф колючка в море— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 29 июля 2019 г.
Очень лишняя хромосома требует больше ада? pic.twitter.com/5H2JcvamBf
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.
В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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