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"Рвет человека в клочки": в Крыму оккупанты отгородили море колючей проволокой

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В Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой.

Согласно снимкам, эта территория находится в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации, пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Вот оно, море за колючей проволокой. Пляж "Яшмовый". За колючкой – места отдыха освободителей гардемаринов от всего. Генеральский пляж МО РФ", – сообщила она.

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При этом местные жители отметили, что оккупанты использовали не просто колючую проволоку, а противопехотное заграждение "спираль Бруно".

"Ни в советское время, ни при Украине не было колючей проволоки в воде. Не говоря уже о "спирали Бруно", которая рвет человека в клочки. Если купающийся ребенок даже при небольших волнах прибьется к этой спирали – будет беда", – резюмировал Виктор Ядуха.

В Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой

В Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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