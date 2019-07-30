"Рвет человека в клочки": в Крыму оккупанты отгородили море колючей проволокой

В Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой.

Согласно снимкам, эта территория находится в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации, пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Вот оно, море за колючей проволокой. Пляж "Яшмовый". За колючкой – места отдыха освободителей гардемаринов от всего. Генеральский пляж МО РФ", – сообщила она.

При этом местные жители отметили, что оккупанты использовали не просто колючую проволоку, а противопехотное заграждение "спираль Бруно".

"Ни в советское время, ни при Украине не было колючей проволоки в воде. Не говоря уже о "спирали Бруно", которая рвет человека в клочки. Если купающийся ребенок даже при небольших волнах прибьется к этой спирали – будет беда", – резюмировал Виктор Ядуха.

В Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой

Вот оно, море за колючей проволокой.

пляж Яшмовый

Севастополь

За колючкой-места отдыха освободителей гардемаринов от всего

Генеральский пляж МО РФ pic.twitter.com/3yHeSsflH1 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 28 июля 2019 г.

Севастополь

Глубинный народ

От помойки до помойки... pic.twitter.com/5rxYQXZBxx — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 28 июля 2019 г.

Нашлись такие на крымском паблике,кому в кайф колючка в море

Очень лишняя хромосома требует больше ада? pic.twitter.com/5H2JcvamBf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 29 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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