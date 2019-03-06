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"Русский мир" подвалил": в сети рассказали, как работает "бизнес" в "ДНР"

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В оккупированном Донецке россияне, входящие в состав бандформирования "ДНР", пытаются продать отжатые у местных жителей квартиры.

"К знакомому подвалил сибирский "ополченец" – типа, есть знакомые риэлторы? Мы там в Донецке 50 квартир отжали, надо продать", – пишет в Twitter журналист Василий Максимов.

По его словам, это прекрасная история про "русский мир" на Донбассе.

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"Знакомый прифигел, и послал "ополченца" в сторону его любимой г*внороссии", – резюмировал Максимов.

"Русский мир" подвалил": в сети рассказали, как работает "бизнес" в "ДНР"

"Русский мир" подвалил": в сети рассказали, как работает "бизнес" в "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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