Руководителя ОГХК экстренно уволили из-за самодеятельности на предприятии

Фонд госимущества экстренно уволил и.о. председателя правления государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса.

Как отметили в пресс служба ФГИУ, причиной стали обвинения в вымывании денег и схемах, связанных с экс-менеджментом компании.

Фонд получил обращение от нардепов, СБУ и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства.

В сентябре Дэвис самостоятельно принял решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината (входит в структуру ОГХК) компаниям, которые подконтрольны старому менеджменту, отстраненному в начале 2020 года.

Вместе с тем он приказал остановить отгрузку продукции компаниям, являющимся добросовестными опытными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, вплоть до выгрузки уже загруженных контейнеров.

В ФГИУ объяснили, что эти компании обеспечивали ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов. В частности, Дэвис не прислушался к возражениям других членов правления относительно таких действий.

Также на Вольногорском ГМК, несмотря утвержденное штатное расписание, в руководство были включены лица из состава предыдущего менеджмента.

"При этом заместитель директора по реализации готовой продукции ВГМК, назначенный новым правлением ОГХК, был фактически отстранен от процесса продаж, а на руководителя отдела сбыта оказывалось давление из-за попытки препятствовать выгрузке контейнеров, которые были предназначены для компаний, являющихся добросовестными участниками рынка", – пояснили в ФГИУ.

За последние две недели Дэвис лично согласовал более десяти контрактов и дополнений к соглашениям с подконтрольными экс-менеджменту ОГХК компаниями. Кроме того, в течение последних десяти дней он подписал ряд приказов на отгрузку продукции в пользу подобных компаний.

"Дэвис фактически заблокировал деятельность правления ОГХК, похитив печать компании, прибегнув к единоличным действиям, которые привели к вымыванию финансовых ресурсов с ОГХК. Одним из последних распоряжений Дэвиса была инструкция о продаже 1 млн долларов, которые были зарезервированы на счетах ОГХК для выплаты заработной платы, с последующим распоряжением осуществить платежи в пользу аффилированных с бывшим менеджментом ОГХК компаний", – резюмируют в ведомстве.

Выяснением всех обстоятельств деятельности Дэвиса будут заниматься правоохранительные органы во взаимодействии с ФГИУ.

Что известно о ОГХК

Направления деятельности компании: добыча руд цветных металлов; производство рутилового концентрата; производство ильменитового концентрата; производство цирконового концентрата; предоставление услуг по обогащению концентратов.

Имеет в своем составе 2 филиала: Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская обл., г. Вольногорск) Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская обл., Хорошевский р-н, пгт Иршанск).

Предприятие самостоятельно обеспечивает сырьем собственное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате ОГКХ.