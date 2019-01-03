Рубль резко рухнул: в России валюта пробила новую отметку

В России курс доллара превысил 71 руб./$ впервые с 16 марта 2016 года.

Как свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, до такой отметки российская валюта обвалилась в среду вечером, 2 января. Таким образом курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,35% до 71,45 руб. за доллар.

При этом евро в ходе торгов перешагнул отметку в 81 руб./€.

В комментарии OBOZREVATEL финансовый аналитик Егор Комов пояснил, что девальвация рубля для России позволяет увеличить приток рублевой массы, но приведет к подорожанию импортной продукции, снижению благосостояния населения, сокращению покупательского спроса.

"В следующем году ожидать значительного удара по экономике РФ в связи с возможной девальвацией рубля не стоит, однако ситуация с колебанием валюты в будущем может привести к более масштабным проблемам в РФ, которая связана в том числе с необходимостью российских компаний обслуживать внешние долги, а импортеров — заключать контракты с зарубежными партнерами", — пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, существенное давление на российскую валюту оказывает тот факт, что 29 декабря санкции ЕС вступили в силу. Также в последнее время на рынке нефти наблюдаются существенные колебания, что также негативно отражается на курсе рубля.

Стоит отметить, что нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Напомним, 29 декабря рубль в ходе торгов пробил отметку в 69,53 руб./$ и 79,64 руб./€.

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