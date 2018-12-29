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Рубль обвалился до рекордно низких отметок: что грозит России

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В России национальная валюта продолжила падение по отношению к доллару и евро. В субботу, 29 декабря, рубль в ходе торгов пробил отметку в 69,53 руб./$ и 79,64 руб./€.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, курс доллара утром повышался на 4 копейки, а курс евро на 1 копейку.

Рубль обвалился до рекордно низких отметок: что грозит России

В комментарии OBOZREVATEL финансовый аналитик Егор Комов пояснил, что девальвация рубля для России позволяет увеличить приток рублевой массы, но приведет к подорожанию импортной продукции, снижению благосостояния населения, сокращению покупательского спроса.

"В следующем году ожидать значительного удара по экономике РФ в связи с возможной девальвацией рубля не стоит, однако ситуация с колебанием валюты в будущем может привести к более масштабным проблемам в РФ, которая связана в том числе с необходимостью российских компаний обслуживать внешние долги, а импортеров — заключать контракты с зарубежными партнерами", — пояснил он.

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Отметим, что существенное давление на российскую валюту оказывает тот факт, что 29 декабря санкции ЕС вступили в силу. Также в последнее время на рынке нефти наблюдаются существенные колебания, что также негативно отражается на курсе рубля.

Рубль обвалился до рекордно низких отметок: что грозит России

Стоит отметить, что нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на открытии торгов в пятницу, 28 декабря, рубль резко понизился по отношению к доллару — 69,59 руб./$. Таким образом российская валюта продемонстрировала одно из самых сильных падений за год. При этом евро торговался на отметке 79,71 руб.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Теги
курс валютНовости Россиидоллар
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Теперь хахлы меньше баксов на укропию вывезут. Это радует
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И шо теперь, бояра подорожает? Караул, кацы, вам грозит трезвость!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Прикол в том, что в Педерашке наступает реальная срашка, а кацапожопые тролли, как заговоренные, продолжают твердить что это не член у них во рту, а - конфетка! Ну-ну, членорылые, сосите дальше с еще большим усердием, как тот обычный кацапский мужик, который откровенно рубанул про "член без соли"!:)))))))))))
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