Рубль обвалился до рекордно низких отметок: что грозит России

В России национальная валюта продолжила падение по отношению к доллару и евро. В субботу, 29 декабря, рубль в ходе торгов пробил отметку в 69,53 руб./$ и 79,64 руб./€.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, курс доллара утром повышался на 4 копейки, а курс евро на 1 копейку.

В комментарии OBOZREVATEL финансовый аналитик Егор Комов пояснил, что девальвация рубля для России позволяет увеличить приток рублевой массы, но приведет к подорожанию импортной продукции, снижению благосостояния населения, сокращению покупательского спроса.

"В следующем году ожидать значительного удара по экономике РФ в связи с возможной девальвацией рубля не стоит, однако ситуация с колебанием валюты в будущем может привести к более масштабным проблемам в РФ, которая связана в том числе с необходимостью российских компаний обслуживать внешние долги, а импортеров — заключать контракты с зарубежными партнерами", — пояснил он.

Отметим, что существенное давление на российскую валюту оказывает тот факт, что 29 декабря санкции ЕС вступили в силу. Также в последнее время на рынке нефти наблюдаются существенные колебания, что также негативно отражается на курсе рубля.

Стоит отметить, что нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на открытии торгов в пятницу, 28 декабря, рубль резко понизился по отношению к доллару — 69,59 руб./$. Таким образом российская валюта продемонстрировала одно из самых сильных падений за год. При этом евро торговался на отметке 79,71 руб.

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