Рожкова рассказала, как коронавирус ударил по кредитам для украинцев
Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что уровень "новых" проблемных кредитов вырастет до 10-15% от кредитного портфеля из-за пандемии коронавируса.
"На конец года качество кредитного портфеля в системе ухудшится. Это не связано с оценкой рисков. Банки уже сами выработали свои риск-политики и даже, если завтра мы отменим все требования, у банков останутся иногда довольно жесткие подходы к кредитованию", – сообщила Рожкова в интервью Liga.net.
По ее словам, сектор должен адаптировать свои продукты к пост-кризисной реальности. Замглавы НБУ отметила, что финансовое состояние многих заемщиков реально ухудшилось.
"Риски пришли с другой стороны. Часть – со стороны кредитных каникул, то есть приостановки права банков применять штрафные санкции за прострочку. С одной стороны, это нужно. С другой, некоторые заемщики этим манипулируют, чтобы не обслуживать долги. Это сдерживает кредитование. Чтобы как-то сбалансировать ситуацию, банки предлагают не распространять кредитные каникулы на договора, подписанные после введения карантина, что вполне логично. Но для этого нужно менять закон", – резюмировала Рожкова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.
Член Совета НБУ Василий Горбаль назвал причину такого решения.
Позже Рожкова заявила, что она и ее коллега Сологуб получили выговор от Наблюдательного совета за комментарии для СМИ.
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что решение выразить недоверие и объявить выговор заместителям главы регулятора имеет "воспитательный характер".