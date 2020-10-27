Рожкова рассказала, как коронавирус ударил по кредитам для украинцев

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Рожкова рассказала, как коронавирус ударил по кредитам для украинцев

Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что уровень "новых" проблемных кредитов вырастет до 10-15% от кредитного портфеля из-за пандемии коронавируса.

"На конец года качество кредитного портфеля в системе ухудшится. Это не связано с оценкой рисков. Банки уже сами выработали свои риск-политики и даже, если завтра мы отменим все требования, у банков останутся иногда довольно жесткие подходы к кредитованию", – сообщила Рожкова в интервью Liga.net.

По ее словам, сектор должен адаптировать свои продукты к пост-кризисной реальности. Замглавы НБУ отметила, что финансовое состояние многих заемщиков реально ухудшилось.

"Риски пришли с другой стороны. Часть – со стороны кредитных каникул, то есть приостановки права банков применять штрафные санкции за прострочку. С одной стороны, это нужно. С другой, некоторые заемщики этим манипулируют, чтобы не обслуживать долги. Это сдерживает кредитование. Чтобы как-то сбалансировать ситуацию, банки предлагают не распространять кредитные каникулы на договора, подписанные после введения карантина, что вполне логично. Но для этого нужно менять закон", – резюмировала Рожкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что решение выразить недоверие и объявить выговор заместителям главы регулятора имеет "воспитательный характер".

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