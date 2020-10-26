Рожкова отреагировала на лишение ее полномочий
Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что она и ее коллега Дмитрий Сологуб не поддержали решение НБУ о перераспределении полномочий.
Официальный комментарий она опубликовала на своей странице в Facebook.
"На многочисленные запросы предоставляю свой личный комментарий относительно решения о перераспределении полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием Сологубом не поддержали это решение. Почему? Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Национальным банком по-настоящему беспристрастных решений", – сказано в сообщении.
Рожкова подчеркнула, что такое решение не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах, которая проводилась с учетом требований МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу
Как рассказал член Совета НБУ Василий Горбаль, им выразили недоверие и объявили выговор за публичные высказывания в СМИ. Решение приняли практически единогласно.
Впоследствии на инцидент отреагировала и сама Рожкова и обвинила НБУ во внутренней цензуре.
15 октября Рожкова заявила, что после получения выговора от наблюдательного совета НБУ продолжает выполнять свои обязанности.
21 октября стало известно, что ее лишили полномочий, касающихся регулирования банковской сферы.