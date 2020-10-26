Рожкова отреагировала на лишение ее полномочий

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что она и ее коллега Дмитрий Сологуб не поддержали решение НБУ о перераспределении полномочий.

Официальный комментарий она опубликовала на своей странице в Facebook.

"На многочисленные запросы предоставляю свой личный комментарий относительно решения о перераспределении полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием Сологубом не поддержали это решение. Почему? Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Национальным банком по-настоящему беспристрастных решений", – сказано в сообщении.

Рожкова подчеркнула, что такое решение не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах, которая проводилась с учетом требований МВФ.

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