"Россияне, затяните пояса": у Путина нашли самый дорогостоящий способ обеспечить Крым водой

Российская Федерация для решения проблем с водообеспечением Крыма предложила три варианта, один из которых – переброска воды из бассейна реки Кубань.
Этот вариант – самый дорогостоящий, и оценивается в 425 млрд руб + 20 млрд ежегодных издержек, сообщает в Twitter КРЫМский бандеровец.
"Россияне, затяните пояса", – добавил он.
"Насколько я знаю, даже в Краснодаре очистных нету. Так что пейте на здоровье!" – пишет Dima Levytskyi.
"А че сразу не с Амазонки?" – задался вопросом Дмитрий.
"Потратят деньги россиян, но только вот почти никто из них не сможет в Крым приехать", – резюмировал aleksei kaplenko.
Для решения проблем с водообеспечением Крыма оккупанты предложили 3 варианта, один из которых – переброска воды из бассейна реки Кубань. Этот вариант – самый дорогостоящий, и оценивается в 425 млрд руб + 20 млрд ежегодных издержек. Россияне, затяните пояса https://t.co/r4XMFJygi5— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 июня 2019 г.
Насколько я знаю, даже в Краснодаре очистных нету. Так что пейте на здоровье!— Dima Levytskyi 25% 🔰 (@Kapitoszka) 3 июня 2019 г.
Это мы помним: "Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!"— Andy (@AndyPetrov0) 3 июня 2019 г.
а че сразу не с Амазонки?— Дмитрий25% (@vieh0oyUO4Yqa8i) 3 июня 2019 г.
РФ для решения проблем с водообеспечением Крыма предложила три варианта
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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