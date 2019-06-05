"Россияне, затяните пояса": у Путина нашли самый дорогостоящий способ обеспечить Крым водой

Российская Федерация для решения проблем с водообеспечением Крыма предложила три варианта, один из которых – переброска воды из бассейна реки Кубань.

Этот вариант – самый дорогостоящий, и оценивается в 425 млрд руб + 20 млрд ежегодных издержек, сообщает в Twitter КРЫМский бандеровец.

"Россияне, затяните пояса", – добавил он.

"Насколько я знаю, даже в Краснодаре очистных нету. Так что пейте на здоровье!" – пишет Dima Levytskyi.

"А че сразу не с Амазонки?" – задался вопросом Дмитрий.

"Потратят деньги россиян, но только вот почти никто из них не сможет в Крым приехать", – резюмировал aleksei kaplenko.

Для решения проблем с водообеспечением Крыма оккупанты предложили 3 варианта, один из которых – переброска воды из бассейна реки Кубань. Этот вариант – самый дорогостоящий, и оценивается в 425 млрд руб + 20 млрд ежегодных издержек. Россияне, затяните пояса https://t.co/r4XMFJygi5 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 июня 2019 г.

Насколько я знаю, даже в Краснодаре очистных нету. Так что пейте на здоровье! — Dima Levytskyi 25% 🔰 (@Kapitoszka) 3 июня 2019 г.

Это мы помним: "Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!" — Andy (@AndyPetrov0) 3 июня 2019 г.

а че сразу не с Амазонки? — Дмитрий25% (@vieh0oyUO4Yqa8i) 3 июня 2019 г.

РФ для решения проблем с водообеспечением Крыма предложила три варианта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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