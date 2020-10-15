Россия вслед за Украиной выпустила монету в честь врачей. Фото

Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные труду медицинских работников в разгар пандемии коронавируса.

Тираж монеты – 5 млн штук, материал – медно-никелевый сплав. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка Российской Федерации.

На оборотной стороне монеты изображены два медицинских работника в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне больницы и кареты скорой помощи.

Несколькими днями ранее Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен. Монету под названием "Передовая" посвятили медикам и военным.

Ее тираж составил 45 тысяч, розничная цена – 68 гривен, материал – нейзильбер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Национальный банк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривни.