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"О прекращении речи не идет": Россия устроила новые провокации в Азовском море

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Россия продолжает устраивать блокаду Азовского моря – страна-агрессор все так же задерживает суда в море.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор украинского информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко. Отмечается, что время задержания судов на входе в Азовское море в марте составляло в среднем 25,3 часа, на выходе – 33,7 часа.

"На входе в Азовское море (время задержания судов. – Ред.) – в среднем 25,3 часа, что является минимальным за весь период блокады, но все еще больше, чем в июле, в начале блокады Керченского пролива; на выходе из Азовского моря – рост после снижения в декабре-январе продолжается, в среднем задержка составила 33,7 часа, в феврале была 30,6 часа, в январе – 23,9", – отметил Клименко.

"О прекращении речи не идет": Россия устроила новые провокации в Азовском море

По его словам, "ни о каком прекращении блокады речи не идет", продолжительность искусственного задерживания судов остается в 3-6 раз больше, чем до начала блокады Керченского пролива.

"О прекращении речи не идет": Россия устроила новые провокации в Азовском море
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Клименко также обнародовал общую статистику задержания судов за весь период блокады Россией Азовского моря.

"О прекращении речи не идет": Россия устроила новые провокации в Азовском море
"О прекращении речи не идет": Россия устроила новые провокации в Азовском море

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация в Азовском море резко обострилась после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. 24 украинца стали военнопленными РФ.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Россия
Теги
Азовское мореРоссия
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Макарский Александр
Макарский Александр
Каструлям море не потрибно
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Питон Каа
Питон Каа
Ничего, скоро НАТО приплывет и порядок наведет. Или не наведет. Или не приплывет. Или приплывет, но не НАТО.
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