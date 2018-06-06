Россия пригрозила "Нафтогазу" из-за ареста активов "Газпрома" в Европе

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что действия НАК "Нафтогаз Украины" по взысканию с "Газпрома" задолженности в иностранных юрисдикциях могут негативно отразиться на переговорах о поставках и транзите природного газа через украинскую территорию.

"На наш взгляд, те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия", – сообщил Новак, передает "Интерфакс".

По его словам, речь идет о переговорах о поставках природного газа в Украину и транзите ресурса в Европу через украинскую газотранспортную систему.

"Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия", – резюмировал Новак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.