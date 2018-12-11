Россия приняла ультиматум ОПЕК по нефти: на что согласилась Москва

Российская Федерация составила график добычи нефти по месяцам в рамках сделки Организации стран – экспортеров нефти.

Документ предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тысяч баррелей в сутки, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, помесячный график добычи предполагает плавное, постепенное снижение добычи в соответствии с договоренностями.

"Запасы уже семь недель как росли, мы видим переизбыток на рынке. Поэтому те же цели – таргетирование запасов, чтобы они не росли выше среднего пятилетнего уровня", – отметил Новак.

Министр энергетики России добавил, что проведет в декабре совещание с нефтяниками по вопросу реализации сделки.

Кроме того, Новак подчеркнул, что пока в мониторинговом министерском комитете ОПЕК+ изменений не произошло.

"Если они будут, то они будут согласованы со всеми странами", – резюмировал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.