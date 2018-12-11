МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россия приняла ультиматум ОПЕК по нефти: на что согласилась Москва

1.8тЧитать материал на украинском

Российская Федерация составила график добычи нефти по месяцам в рамках сделки Организации стран – экспортеров нефти.

Документ предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тысяч баррелей в сутки, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, помесячный график добычи предполагает плавное, постепенное снижение добычи в соответствии с договоренностями.

Новости
Цены на нефть пошли вверх: стала известна причина

"Запасы уже семь недель как росли, мы видим переизбыток на рынке. Поэтому те же цели – таргетирование запасов, чтобы они не росли выше среднего пятилетнего уровня", – отметил Новак.

Министр энергетики России добавил, что проведет в декабре совещание с нефтяниками по вопросу реализации сделки.

Кроме того, Новак подчеркнул, что пока в мониторинговом министерском комитете ОПЕК+ изменений не произошло.

"Если они будут, то они будут согласованы со всеми странами", – резюмировал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ультиматум ... я под столом ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги