|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке

1.7тЧитать материал на украинском

Россия в четверг, 18 апреля, ввела санкции против украинских товаров. Под запрет попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

Постановление со списком запрещенных товаров уже опубликовано на сайте российского правительства.

Под запрет на ввоз в Россию попали различные товарные позиции по бумаге и картону:

  • бумага и картон немелованные

  • бумага и картон ручного отлива

  • крафт-бумага и крафт-картон немелованные

  • бумага и картон многослойные

  • бумага и картон гофрированные

  • картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара.

Кроме того, запрещён ввоз ряда позиций в одежде и обуви.

Новости
Россия ввела новые жесткие санкции против Украины: что попало под запрет

Также Россия запрещает ввоз трубной продукции из чёрных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов, бульдозеров. Согласно постановлению, разрешение на экспорт из России угля и части нефтепродуктов в Украину с 1 июня будет выдавать Минэкономразвития.

Полный список:

Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке
Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке
Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке
Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке
Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке
Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке
Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке
Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля премьер-министр Росии Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Россия
Теги
санкции РоссияУкраина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
заПППукин вовка
заПППукин вовка
ПИД,,,раша оставь картон и бумагу себе, а то нечем будет очко подтирать после китайцев)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Макарский Александр
Макарский Александр
Кроме картона укро-экономика ни на что не способна. Тильки щеневмерлу гарно стрыбать. Почем литр бензина,альтарнативно одаренные цеевропеецы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ ! Ні хто, не зміг залякать гогдий УСРАІЛЬ !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения