Россия применила санкции к украинским товарам: что в списке

Россия в четверг, 18 апреля, ввела санкции против украинских товаров. Под запрет попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

Постановление со списком запрещенных товаров уже опубликовано на сайте российского правительства.

Под запрет на ввоз в Россию попали различные товарные позиции по бумаге и картону:

бумага и картон немелованные

бумага и картон ручного отлива

крафт-бумага и крафт-картон немелованные

бумага и картон многослойные

бумага и картон гофрированные

картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара.

Кроме того, запрещён ввоз ряда позиций в одежде и обуви.

Также Россия запрещает ввоз трубной продукции из чёрных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов, бульдозеров. Согласно постановлению, разрешение на экспорт из России угля и части нефтепродуктов в Украину с 1 июня будет выдавать Минэкономразвития.

Полный список:

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля премьер-министр Росии Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!