Россия пригрозила ЕС ''ответкой'' за новые санкции: подробности

В Министерстве иностранных дел России заявили, что оставляют за собой право на ответные меры из-за санкций Евросоюза против четырех граждан РФ в связи с причастностью к применению химоружия.

В МИД считают введение односторонних ограничительных мер неправомерным. Кроме того, в комментарии Департамента информации и печати ведомства, опубликованном пресс-службой, подчеркивается, что "развязанная британскими властями информационная кампания" по этому делу преследует якобы внутриполитические цели.

"Тем самым на наших соотечественниках был апробирован недавно "изобретенный" Евросоюзом санкционный механизм, будто бы нацеленный на противодействие применению и распространению химического оружия. Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по "делу Скрипалей" не выдерживают критики", — утверждается в комментарии.

МИД РФ назвало такой шаг ЕС недружественным, а также таким, который демонстрирует неуважением к Конвенции о запрещении химического оружия.

"Показательно, что новый всплеск [информационной кампании] совпал с очередной кризисной волной на переговорах о "Брексите", — отметили в сообщении.

Напомним, в понедельник, 21 января, Cовет министров иностранных дел Eвросоюза одобрил санкции за химоружие. В списке фигурируют руководитель Генерального разведывательного управления России и его заместитель.

В Кремле резко негативно отреагировали на такое решение ЕС.

Санкции против РФ Факти ICTV

Как сообщал OBOZREVATEL, послы ЕС согласовали введение санкций против лиц, которых подозревают в причастности к отравлению "Новичком" экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в среду, 16 января.

История скандала:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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