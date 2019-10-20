Россия начала шантажировать Беларусь: что случилось

Судьба очередного российского кредита для Беларуси на 600 млн долларов будет зависеть от успехов дальнейшей интеграции Москвы и Минска.

Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, вопрос с предоставлением кредита "не решен пока", сообщает ТАСС.

"По Беларуси дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы", - сказал Силуанов.

Он добавил, что решение по вопросу с кредитом зависит от того, как "мы будем двигаться на треке интеграционном".

Отметим, что официальный Минск просит у Москвы 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.

rg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

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