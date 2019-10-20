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20 октября • обновлено в 15:25
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Россия начала шантажировать Беларусь: что случилось

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Судьба очередного российского кредита для Беларуси на 600 млн долларов будет зависеть от успехов дальнейшей интеграции Москвы и Минска.

Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, вопрос с предоставлением кредита "не решен пока", сообщает ТАСС.

"По Беларуси дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы", - сказал Силуанов.

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Он добавил, что решение по вопросу с кредитом зависит от того, как "мы будем двигаться на треке интеграционном".

Отметим, что официальный Минск просит у Москвы 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.

Россия начала шантажировать Беларусь: что случилось

rg.ru

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Тема
Союзное государство
Персона
Антон Силуанов
Место
Россия
Тег
кредит
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Скахлы взгрустнули-нам бы цэ гроши.
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Mega Death
Mega Death
Беларусь с Россией по любому договорятся. А вот xoxложёпые так и останутся изгоями славянства))
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Он Алекс
Он Алекс
От....ебит...есь от Беларуси ватные гопники
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2 из 4 ответов | показать все
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Пилипенко Кузьма, ему тоже грошей хочется.
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Он Алекс, А тебя это э.бет,побирушка?
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