Россия начала шантажировать Беларусь: что случилось

Судьба очередного российского кредита для Беларуси на 600 млн долларов будет зависеть от успехов дальнейшей интеграции Москвы и Минска.
Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, вопрос с предоставлением кредита "не решен пока", сообщает ТАСС.
"По Беларуси дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы", - сказал Силуанов.
Он добавил, что решение по вопросу с кредитом зависит от того, как "мы будем двигаться на треке интеграционном".
Отметим, что официальный Минск просит у Москвы 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.
rg.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Ожидается, что уже к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
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