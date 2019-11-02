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2 ноября • обновлено в 07:11
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"Россия должна бабло": Цимбалюк жестко ответил Путину на предложение по газу

4.1т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом", однако именно Москва должна Киеву 3 млрд долларов.

"Согласно решению Стокгольмского арбитража с учетом пени Россия должна Украине уже 3 млрд долларов", – заявил журналист Роман Цимбалюк на своем YouTube-канале.

По его словам, соответствующее предложение Путина – это абсолютно уникальная ситуация.

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"Владимир Владимирович говорит – простите нас на 3 млрд, на которые мы вас ограбили. Мы же братские народы", – отметил журналист.

"Россия должна нам бабло. Они нас обворовали, но Путин не соглашается и предлагает ситуацию просто обнулить", – резюмировал Цимбалюк.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Соответствующее предложение Путина – это абсолютно уникальная ситуация

Соответствующее предложение Путина – это абсолютно уникальная ситуация

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ваши три лярда, якобы отсуженные у ГП Коболев и К уже себе в карман положили.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
И снова проходил мимо, больше бабла чем ху.ло никто не воровал
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Пигин Макс
Пигин Макс
А что означает фраза "Цимбалюк жестко ответил Путину" в заголовке? Разве Путин ушастика о чём-то спрашивал?
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Пигин Макс, нет.ху.ло глухой
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Перов Василий
Перов Василий
Алкаш с Ютуб канала- это страшная сила. Путин наверное уже бабки готовит)))
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Перов Василий, на раисе боярышник национальное пойло
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Перов Василий
Перов Василий
Перов Василий, Вы кстати когда его домой заберёте , он уже всю Московскую водку выжрал..
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