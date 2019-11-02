"Россия должна бабло": Цимбалюк жестко ответил Путину на предложение по газу

Президент РФ Владимир Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом", однако именно Москва должна Киеву 3 млрд долларов.
"Согласно решению Стокгольмского арбитража с учетом пени Россия должна Украине уже 3 млрд долларов", – заявил журналист Роман Цимбалюк на своем YouTube-канале.
По его словам, соответствующее предложение Путина – это абсолютно уникальная ситуация.
"Владимир Владимирович говорит – простите нас на 3 млрд, на которые мы вас ограбили. Мы же братские народы", – отметил журналист.
"Россия должна нам бабло. Они нас обворовали, но Путин не соглашается и предлагает ситуацию просто обнулить", – резюмировал Цимбалюк.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Соответствующее предложение Путина – это абсолютно уникальная ситуация
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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