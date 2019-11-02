"Россия должна бабло": Цимбалюк жестко ответил Путину на предложение по газу

Президент РФ Владимир Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом", однако именно Москва должна Киеву 3 млрд долларов.

"Согласно решению Стокгольмского арбитража с учетом пени Россия должна Украине уже 3 млрд долларов", – заявил журналист Роман Цимбалюк на своем YouTube-канале.

По его словам, соответствующее предложение Путина – это абсолютно уникальная ситуация.

"Владимир Владимирович говорит – простите нас на 3 млрд, на которые мы вас ограбили. Мы же братские народы", – отметил журналист.

"Россия должна нам бабло. Они нас обворовали, но Путин не соглашается и предлагает ситуацию просто обнулить", – резюмировал Цимбалюк.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Соответствующее предложение Путина – это абсолютно уникальная ситуация

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