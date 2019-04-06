"России не останется": Украина пригрозила Москве разорением из-за Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может потребовать от Москвы такую "компенсацию за оккупацию", которая доведет Россию до разорения.

"Я даже пошутил – но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки – что, если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины", – сообщил Климкин в эфире Еспресо.TV.

"Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется. Но это я уже комментировать по определению не буду", – добавил министр.

По его словам, заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о необходимости взыскать с Украины компенсацию за "страшный период", который Крым провел в ее составе, является бредом.

"Я считаю, что это тотальный бред. Реагировать на то, что происходит в Государственной думе РФ, я не буду, поскольку этот фарс не комментирует ни один нормальный цивилизованный человек", – резюмировал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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