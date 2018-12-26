Россия ''нагрела'' Беларусь на $10 млрд: пострадает и Украина

Россия отказалась выполнять свои обещания перед Беларусью. Между странами назрел скандал. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: ему обещали, что стране компенсируют потери от налогового маневра в нефтяной отрасли.

В результате РФ не только отказалась от своих обещаний, но до сих пор не согласовала цену на газ для "братского народа". В результате таких действий Беларусь может потерять $10 млрд.

OBOZREVATEL разобрался, почему назрел конфликт между "союзными государствами" и как это может затронуть Украину.

Что такое нефтяной маневр России?

Нефтяной маневр – перераспределение налоговых поступлений. РФ в течение следующих пяти лет будет постепенно снижать до нуля экспортную пошлину (сейчас 30%) и пропорционально повышать налог на добычу полезных ископаемых.

Грубо говоря, если раньше деньги получали с экспортеров, после нововведения больше в бюджет заплатят добывающие компании. Это, в том числе, приведет к подорожанию самой нефти. На своем брифинг российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил: от такого решения РФ дополнительно получит 1,3-1,6 трлн руб. ($18-23 млрд по действующему курсу).

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Почему Беларусь против?

Беларусь, будучи страной без газа и нефти, фактически находится на "сырьевой игле", на которую ее посадила "братская Россия". Особые условия позволили белорусам создать неплохую бизнес-модель. Они получают дешевую российскую нефть, перерабатывают ее и продают уже по рыночным ценам. К примеру, как подсчитал OBOZREVATEL, примерно 65% всего бензина в Украине – импорт из Беларуси.

Нефтяной маневр станет ударом под дых белоруской экономике. Более весомая налоговая нагрузка на добывающие компании приведет к тому, что цены "для союзного государства" вырастут. Им станет сложнее конкурировать на внешних рынках, пропадет преимущество среди конкурентов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Министерства Беларуси подсчитали: если Россия не компенсирует потери, совокупные потери могут за пять лет составить $10,8 млрд. И это при том, что ВВП всей Беларуси в прошлом году составил около $54 млрд.

Что пообещала и не выполнила Россия?

Версия Беларуси: ключевой внешний партнер и "братское государство" (она же Россия) пообещала компенсировать потери. "И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: "Мы (Россия) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра". Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры", — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании правительства.

Российские чиновники якобы уверяли партнеров, что "потери для Беларуси действительно высокие и готовы компенсировать из бюджета". В результате те переговоры, которые должны были закончится в этом году, сорваны. Будут ли компенсированы потери – неизвестно.

"Россия на все наши предложения не пошла и сроки фактически сорваны", – заявил Лукашенко

Также не приняли решение, что будет с тарифом на газ. По словам Лукашенко, на 2019 год соглашение есть, а с 2020-го цена на газ может быть "в два раза дороже, чем для России".

"Мы должны были начать в середине и закончить к концу года вопрос по цене на газ, решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром, но Россия на все наши предложения не пошла и сроки фактически сорваны", – заявил Лукашенко.

Обвинения звучат и со стороны России. Там говорят, что их "доверие утеряно". Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что белорусы и так получают много скрытый субсидий. "Мы говорим: нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь. Вы – наш сосед, наш союзник по союзному договору, но в последнее время доверие потеряно", – заявил чиновник на своем брифинге.

Коснется ли нововведение Украины?

Беларусь исключительно сильно зависит от поставок нефти и газа со стороны России, и вся белорусская экономическая модель основана на российских энергодотациях (скидках к мировой цене), уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. При постепенном росте цен в сторону мировых, белорусская промышленность резко понизит свою и без того не слишком высокую конкурентоспособность на внешних рынках.

Цены на бензин в Украине pixabay

А учитывая, что Беларусь – главный поставщик бензина в Украину, ситуация может повлиять и на цены на украинских автозаправках. "Последние годы увеличились поставки бензинов и ДТ с белорусских НПЗ в Украину. За счет уменьшения скидки на нефть это может привести постепенному, растянутому на 6 лет увеличению цены на белорусские поставки в Украину, но в то же время, этот потенциальный рост цен может быть нивелирован снижением мировых цен на саму нефть", – поясняет эксперт.