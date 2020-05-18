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18 мая • обновлено в 12:55
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Экономист заметил нюанс с продажей таможенного конфиската в Украине: график

4.7т
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В Украине за 2019 год таможня реализовала конфиската на 500 тыс. долларов (по среднему курсу за год), при общих объёмах импорта в 50 млрд долларов.

Об этом сообщил эксперт экономических программ UIF Даниил Монин на своей странице в Facebook. Он собрал данные по реализации конфискованных на таможне товаров за последние 11 лет.

Цифры представлены в графике:

Средства от реализации конфиската

Средства от реализации конфиската

Facebook

"Что можно сказать по этому поводу: Янукович победил. Нефьодов на последнем месте. Такие мизерные суммы реализации конфиската говорят о том, что таможня у нас это скорее сесть на потоки и получать чемоданы кеша, чем реальная борьба. Ведь если реализация конфиската за весь 2019 год при честном Нефьодове на всю страну составила 500 тыс. долларов на фоне импорта в 50 млрд... То можно сделать однозначный вывод – с контрабандой у нас никто даже не начинал бороться!" – написал экономист.

Отметим, что для расчетов взяты курсы валют по среднему курсу за год, что может исказить результаты, поскольку с 2012 года курс валют в Украине сильно изменился и гривня девальвировала в несколько раз. Расчеты в национальной валюте гривне могли бы продемонстрировать другой результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в Украине уволили половину руководства ГТС, в частности, на Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможнях.

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Автор
Маргарита Лукьянец
Тема
Украинская таможня
Персоны
Даниил Монин Максим Нефедов
Место
Украина
Теги
Государственная таможенная служба Украины конфискация
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