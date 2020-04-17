Государства нет? Фонд госимущества заявил о попытке рейдерского захвата ОГХК

Фонд государственного имущества на своей странице Facebook сообщил о рейдерском захвате государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания".

Фактические государственное учреждение пытается с помощью СМИ предотвратить захват предприятия, в то время как в ситуации должны разбираться правоохранительные органы и Минюст. Однако единственным выходом из ситуации оказалась огласка ситуации в соцсетях. "Сейчас происходит рейдерский захват ОГХК. Приглашаем журналистов на место происшествия. Адрес: Николая Гринченко, 4 Бизнес центр – "Горизонт парк", – говорится в сообщении.

Как пояснил представитель Фонда Николай Ганич в комментарии OBOZREVATEL, бывший менеджмент предприятия, который был отправлен в отставку, через суд восстановил свои полномочия и вошел в помещение предприятия, где уже работало новое, назначенное Фондом госимущества, руководство.

"Предприятие на 100% принадлежит государству и сейчас готовится к приватизации. Бывший менеджмент получил решение суда и сейчас проник на территорию предприятия. Мы уже вызвали правоохранителей", – рассказывает Ганич. При этом в Фонде подозревают, что таким образом пытаются сорвать приватизацию ОГХК.

Отметим, "Объединенная горно-химическая компания" – доминирующий игрок по выпуску титаносодержащего сырья.

25 февраля председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко представил нового исполняющего обязанности Председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Михаила Макарова и его советников Татьяны Гогенко и Питера Дэвиса.

Новый менеджмент должен был провести аудит и подготовить предприятие к приватизации.

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