Реформу "доделают": стало известно, как пересчитают пенсии украинцам

В Украине пересмотрят размер пенсий для тех, кто выполнили требования по стажу, но при этом имели низкие зарплаты. Механизм все еще разрабатывает Министерство социальной политики, однако, скорее всего, низкие пенсии повысят за счет их "привязки" к минимальным зарплатам.

Как рассказал "Обозревателю" замминистра соцполитики Николай Шамбир, в этом году украинцы в возрасте от 65 лет, которые заработали 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) стажа, имеют право получать пенсию не ниже 40% от минимальной. За счет увеличения минимальной зарплаты чиновники планируют "подтянуть" и пенсии.

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На данный момент 40% от минималки – 1489 грн. Однако, следующее повышение зарплаты будет более значительным, в результате гарантированный размер пенсий увеличится. Для примера, еще в прошлом году правительство анонсировало возможное повышение минималки до 4200 грн. В таком случае минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65 лет, увеличится до 1680 грн.

"Мы не говорим об изменении формулы, мы говорим о механизмах повышения роли стажа. Это можно сделать через гарантированный размер пенсии для тех, кто имеет стаж 30-35 лет. Эта норма введена в январе этого года. Сейчас это изменение было незначительным, но когда в следующий раз будет повышение минимальной зарплаты, пенсии вырастут более значительно", - рассказал Николай Шамбир. При этом замминистра отмечает: скорее всего повышение произойдет уже в следующем году.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в Украине около 3 млн пенсионеров в результате "осовременивания" получили незначительные прибавки. Кроме того, из-за снижения "стоимости" стажа в формуле расчета пенсий с 1,35% до 1% заработать даже на среднюю пенсию с небольшой зарплатой и большим стажем крайне сложно.