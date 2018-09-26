В Украине валюту смогут продавать в отделениях почты: нововведение от НБУ

Национальный банк предоставит право на валютные операции всем оператором почтовой связи в Украине.

Об этом на Первом валютном форуме сообщил заместитель директора департамента - начальника управления лицензирования юридических лиц и регистрации платежных систем НБУ Сергей Савчук.

"Мы дорабатываем лицензионные требования к операторам почтовой связи и планируем согласовать с министерством инфраструктуры Украины. Сколько операторов почтовой связи сможет конкурировать с финтехрынком - покажет время. Основное их преимущество разветвленная филиальная сеть. Но удастся ли им конкурировать с точки зрения внедрения инноваций, внедрения ИТ решений, - посмотрим", – заявил он.

Отмечается, что "Укрпочта" давно просила себе банковские функции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упростили требования о финансовом мониторинге для банков. Отныне Нацбанк не будет требовать от учреждений блокировать карты населения и обязывать их явиться в отделения.