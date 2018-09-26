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МирСпорт

В Украине валюту смогут продавать в отделениях почты: нововведение от НБУ

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Национальный банк предоставит право на валютные операции всем оператором почтовой связи в Украине.

Об этом на Первом валютном форуме сообщил заместитель директора департамента - начальника управления лицензирования юридических лиц и регистрации платежных систем НБУ Сергей Савчук.

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"Мы дорабатываем лицензионные требования к операторам почтовой связи и планируем согласовать с министерством инфраструктуры Украины. Сколько операторов почтовой связи сможет конкурировать с финтехрынком - покажет время. Основное их преимущество разветвленная филиальная сеть. Но удастся ли им конкурировать с точки зрения внедрения инноваций, внедрения ИТ решений, - посмотрим", – заявил он.

Отмечается, что "Укрпочта" давно просила себе банковские функции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упростили требования о финансовом мониторинге для банков. Отныне Нацбанк не будет требовать от учреждений блокировать карты населения и обязывать их явиться в отделения.

Читайте все новости по теме "Обмен валют" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен валютВалютный рынок
Место
Украина
Объекты
УкраинаНБУНациональный банк Украиныобмен курс валютоперации с валютойУкрпочтаМинистерство инфраструктуры
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