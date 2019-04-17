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"Развал и разруха": в Крыму обозлились на прорыв Крымского моста

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В аннексированном Россией Крыму жители Джанкоя гневно отреагировали на заявления оккупантов, что после открытия железнодорожной части Крымского моста город станет транспортным узлом.

Информацию обсуждают на местных пабликах полуострова. На нее обратил внимание блогер Крымский бандеровец в Twitter.

"Оккупанты сообщили, что "после ввода жд ветки Крымского моста Джанкой вновь станет центральным транспортным узлом". Джанкой комментирует: "Развал и разруха. Джанкой был воротами Крыма - стал ж*пой - такой и останется при РФ!!! Сверхдержава все свое население раком ставит", - сказано в сообщении.

Он также опубликовал скриншоты с подтверждением.

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"Развал и разруха": в Крыму обозлились на прорыв Крымского моста
"Развал и разруха": в Крыму обозлились на прорыв Крымского моста

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия тратит на аннексированный Крым примерно 2 млрд долларов в год, другие данные свидетельствуют, что за 5 лет аннексии РФ вложила в полуостров около 1,5 триллионов рублей на соцвыплаты крымчанам и развитие инфраструктуры.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымсоцсетиКрымский мост
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я даже не стану обращать внимание на то, что когда постят страшилки от Крымского бендеровца, то в качестве якобы гневного обсуждения жителей Крыма, выкладывается один и тот же список гневных обличителей. А Анна Новикова в обязательном порядке разбавляет компанию. Но всегда смотришь, опять у бендеровца в гневных крымчанах Новикова. Он ей хоть фамилию бы менял, хоть иногда. Я так думаю, что это команда собутыльников. Удобно же, по нужной теме по паре строк унылого пиздежа выдать, и можно дальше пить. А поскольку тексты идут с расчетом на хохлов, то можно даже не заморачиваться с достоверностью, для дураков и так сойдет. Умилил последний абзац. Ну конечно же, при таком финансировании жить стало и хуже, и труднее.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а можно ссылку на паблик Джанкоя?
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