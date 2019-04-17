"Развал и разруха": в Крыму обозлились на прорыв Крымского моста

В аннексированном Россией Крыму жители Джанкоя гневно отреагировали на заявления оккупантов, что после открытия железнодорожной части Крымского моста город станет транспортным узлом.

Информацию обсуждают на местных пабликах полуострова. На нее обратил внимание блогер Крымский бандеровец в Twitter.

"Оккупанты сообщили, что "после ввода жд ветки Крымского моста Джанкой вновь станет центральным транспортным узлом". Джанкой комментирует: "Развал и разруха. Джанкой был воротами Крыма - стал ж*пой - такой и останется при РФ!!! Сверхдержава все свое население раком ставит", - сказано в сообщении.

Он также опубликовал скриншоты с подтверждением.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия тратит на аннексированный Крым примерно 2 млрд долларов в год, другие данные свидетельствуют, что за 5 лет аннексии РФ вложила в полуостров около 1,5 триллионов рублей на соцвыплаты крымчанам и развитие инфраструктуры.

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