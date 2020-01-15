Разумков лгал о зарплатах нардепов? Розенко обнародовал громкое разоблачение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутатам не повышали зарплаты до 100 тысяч гривен, однако информация спикера не соответствует действительности.

В частности, бывший вице-премьер-министр и экс-министр социальной политики Павел Розенко отметил, что народные депутаты в вопросах материального и социально-бытового обеспечения приравниваются к членам Кабинета министров. Об этом он написал на Facebook.

По его словам, материальное обеспечение парламентария устанавливается двумя нормативными актами: законом "О статусе народного депутата Украины" и постановлением ВРУ "О финансовом обеспечении народных депутатов Украины".

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"Четко и однозначно написано: народный депутат в вопросах материального и социально-бытового обеспечения приравнивается к членам Кабинета министров. И все зарплаты составляющие также тождественны с зарплатами членов правительства!" – отметил Розенко.

"Или законы поменяйте, или приведите зарплаты членов правительства к зарплатам в 40-45 тысяч, о которых вы говорите последний день! И конечно, ни один из нардепов почему-то не вспоминает, что кроме зарплаты он получает дополнительно еще одну выплату так называемую помощь "для осуществления депутатской деятельности", – добавил он.

По словам экс-министра социальной политики, эта выплата считается второй депутатской зарплатой, потому что:

депутат получает ее наличными на руки;

депутат никоим образом не отчитывается за использование этих средств;

обязан декларировать эти средства как собственный доход.

Председатель Верховной Рады заявил, что депутатам не повышали зарплаты до 100 тысяч гривен, однако информация спикера не соответствует действительности

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

В конце декабря 2019 года в сети появились документы, в которых говорится, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что за ноябрь 2019 года он якобы получил премию в 236 тысяч гривен.

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