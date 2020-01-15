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15 января • обновлено в 15:25
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Разумков лгал о зарплатах нардепов? Розенко обнародовал громкое разоблачение

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутатам не повышали зарплаты до 100 тысяч гривен, однако информация спикера не соответствует действительности.

В частности, бывший вице-премьер-министр и экс-министр социальной политики Павел Розенко отметил, что народные депутаты в вопросах материального и социально-бытового обеспечения приравниваются к членам Кабинета министров. Об этом он написал на Facebook.

По его словам, материальное обеспечение парламентария устанавливается двумя нормативными актами: законом "О статусе народного депутата Украины" и постановлением ВРУ "О финансовом обеспечении народных депутатов Украины".

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"Четко и однозначно написано: народный депутат в вопросах материального и социально-бытового обеспечения приравнивается к членам Кабинета министров. И все зарплаты составляющие также тождественны с зарплатами членов правительства!" – отметил Розенко.

"Или законы поменяйте, или приведите зарплаты членов правительства к зарплатам в 40-45 тысяч, о которых вы говорите последний день! И конечно, ни один из нардепов почему-то не вспоминает, что кроме зарплаты он получает дополнительно еще одну выплату так называемую помощь "для осуществления депутатской деятельности", – добавил он.

По словам экс-министра социальной политики, эта выплата считается второй депутатской зарплатой, потому что:

  • депутат получает ее наличными на руки;

  • депутат никоим образом не отчитывается за использование этих средств;

  • обязан декларировать эти средства как собственный доход.

Председатель Верховной Рады заявил, что депутатам не повышали зарплаты до 100 тысяч гривен, однако информация спикера не соответствует действительности

Председатель Верховной Рады заявил, что депутатам не повышали зарплаты до 100 тысяч гривен, однако информация спикера не соответствует действительности

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

  • В конце декабря 2019 года в сети появились документы, в которых говорится, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

  • Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что за ноябрь 2019 года он якобы получил премию в 236 тысяч гривен.

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Автор
Виктор Калиненко
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