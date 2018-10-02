‘’Разрушительные последствия’’: в МВФ озвучили главные угрозы мировой экономике

Международный валютный фонд предупредил о рисках торговых войн, которые несут угрозу для мировой экономики.

Управляющий директор Фонда Кристин Лагард заявила в интервью Bloomberg, что таким образом придется сократить ранние прогнозы глобального роста.

Три месяца назад в МВФ предвещали рост мировой экономики на 3,9% в 2018 году и на столько же в следующем, но теперь Лагард заявила, что настроена не так оптимистично. Фонд обновит свой прогноз роста мировой экономики в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием Фонда на индонезийском острове Бали.

"Шесть месяцев назад я указала на определенные риски на горизонте. Сегодня некоторые из этих рисков начали реализовываться", - заявила управляющий директор МВФ.

Кристин Лагард

К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Лагард призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив, что они могут иметь "разрушительные" последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Лагард заявила, что пошлины и тарифы, которые вводят США по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики.