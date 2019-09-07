"Разрушает доверие!" В Германии назвали минусы газопровода Путина

Президент Бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал действия немецких политиков в проекте российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом Шойбле написал в статье для издания Welt, передает "Европейская правда". "Игнорирование мнения наших восточных соседей не должно быть частью немецкой политики и разрушило много доверия", – написал Шойбле.

В то же время, он предостерег восточноевропейских партнеров от борьбы против "Северного потока-2". "Саботаж проекту в обходной способ не является разумным решением с общеевропейской точки зрения", – считает он.

Северный поток-2 Коллаж

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.

В апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

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