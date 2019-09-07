Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Разрушает доверие!" В Германии назвали минусы газопровода Путина

10.6т Читать материал на украинском

Президент Бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал действия немецких политиков в проекте российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом Шойбле написал в статье для издания Welt, передает "Европейская правда". "Игнорирование мнения наших восточных соседей не должно быть частью немецкой политики и разрушило много доверия", – написал Шойбле.

В то же время, он предостерег восточноевропейских партнеров от борьбы против "Северного потока-2". "Саботаж проекту в обходной способ не является разумным решением с общеевропейской точки зрения", – считает он.

Новости
"Лишить Путина денег": США рассказали, как остановят "Северный поток-2"

Северный поток-2

Северный поток-2

Коллаж

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

  • Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.

  • В апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

  • В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

  • При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Тег
Северный поток - 2
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
17
25
Смешно
3
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
"Игнорирование мнения наших восточных соседей ..." Не смешите. Вы, немцы, так волнуетесь, что "обидели" своих вассал? Эстонию, Литву, Латвию и Польшу?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не поняла, где минусы? Потеря доверия некоторых восточноевропейских стран? И?
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Блоги / мнения

ads pixel