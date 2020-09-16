Украинцев готовят к жизни с коронавирусом: Кабмин сделал первые шаги

В Украине сняли часть карантинных ограничений в красной и оранжевой зонах. Кабинет министров пообещал в дальнейшем принимать решения об ужесточении правил вместе с местными властями.
OBOZREVATEL собрал последние решения Кабинета министров.
Изменены критерии установления зон адаптивного карантина в регионах
Теперь наивысший уровень ограничения для “красной” зоны будет вводится, если уровень заболеваемости в регионе более чем в 5 раз превысит средний по Украине.
Перечень ограничений в "красной" зоне будут определять совместно с регионом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Разрешили работу садиков и школ в красных карантинных зонах
При этом в "красной" зоне закрывать школы и детские сады будут только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.
Какие ограничения были раньше
В регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности запрещено:
проведение дискотек;
работу ночных клубов;
деятельность предприятий общественного питания по организации досуга;
проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).
Эти ограничения действуют во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности, ведь к каждому добавляются ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней:
"зеленая" – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;
"желтая" – ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги;
"оранжевая" – ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых изменений в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м.
"красная" – ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и т. д., деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.
Что изменилось
"Красная зона" будет назначаться в случае:
- загруженности 75% коек в течение 5 дней подряд;
- в случае превышения среднего уровня по стране на 100 000 населения за 14 дней более чем в 5 раз;
- разрешается работа школ и садов;
- будет запрещено посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию отправлено более 50% классов.
"Оранжевая зона":
- на входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно устанавливаются информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей;
- исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
Что еще решил Кабмин
Украинцам повысят пенсии и выплатят по 500 грн
Пенсионные выплаты в 2021 году повысят для отдельных категорий:
ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;
ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;
С 2021 году 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий. По подсчетам Министерства финансов, на реализацию законопроекта нужно 4,5 млрд грн.
Сняли ограничения с зарплат топ-менеджеров ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка
Карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка больше не действует. В правительстве решили, что оно негативно сказывается на работе финансовых учреждений.
Введут новые автомобильные права и техпаспорт
В водительских правах нового образца будет указываться информация о согласии на посмертное донорство, а также информация о группе крови и резус-факторе водителя с его согласия. Если же водитель откажется от участия в программе посмертного донорства и указания группы крови в документах, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.
Кабмин также утвердил новый формат техпаспорта транспортных средств. Теперь в нем будет указываться экологическая норма, которой соответствует транспортное средство – например, Евро 2, Евро 6 и др.
Безвиз с Гренадой
Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островной страной, которая расположена в Карибском море, Гренадой.
Соглашение предусматривает введение безвизовых поездок для граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.
Легализировали электронную справку ВПО (внутренне перемещенных лиц).
Теперь электронная справка ВПО будет в приложении "Дія". Уже на днях запустится бета-тест документа.
Ввели возможность предъявления электронного паспорта, э-паспорта для выезда за границу и идентификационного кода
В таких случаях:
- предоставление услуг почтовой связи;
- проведение банковских операций;
- подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
- предоставление услуг по медицинскому обслуживанию;
- предоставление гостиничных услуг;
- предоставление телекоммуникационных услуг;
- предъявление по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
- предоставление административных услуг;
- возврата уплаченных за товар денежных средств.