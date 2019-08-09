Разнос таможни от Зеленского: скандальные руководители остались на службе

Руководители Закарпатской, Львовской, Черновицкой и других таможен, с которыми президент Украины Владимир Зеленский устроил жесткий разговор, не были уволены.

"Это не запасные должности. Они все государственные служащие. Уволить государственного служащего, просто в лоб, если он сам почему-то не напишет заявление об увольнении почти невозможно", – сообщил новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передают "Наші гроші".

Однако, по его словам, к счастью, большинство из них – исполняющие обязанностей.

"Это означает, что их можно, по крайней мере, снять с той должности главы таможни и отправить на "низкую"... И они переходят туда, где они работают. Это, условно говоря, хотя бы какой-то шаг, хотя это очень несистемно", – заявил Нефьодов.

При этом новый глава Государственной таможенной службы отметил, что такие совещания Зеленского с руководителями таможен нужны.

"Я думаю, что такие совещания нужны. Хотя, конечно, могу честно сказать, что большого эффекта в виде желания руководителей таможни уволиться, действительно, это не принесло", – резюмировал Нефьодов.

Руководители таможен, с которыми Владимир Зеленский устроил жесткий разговор, не были освобождены

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский, заслушав доклады руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой, поднял вопрос об их увольнении.

"У нас нет времени... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычание уже вот тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности – это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении", – резюмировал он.

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