"Размышлял об убийстве!" Против скандального Микитася выдвинули громкое обвинение

В САП заявили, что экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась "размышлял" про убийство участников дела о схеме с квартирами для Нацгвардии.

Об этом в Facebook сообщает "Центр противодействия коррупции". Отметим, что речь идет о деле, в рамках которого политика подозревают в хищениях и присвоении имущества Национальной гвардии Украины на сумму в более чем 80 млн грн.

Максим Микитась facebook.com

"Прокурор САП заявил, что екс-депутат Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн. Об этом стало известно в ходе заседания Апелляционной палаты Антикоррупционного суда, который рассматривает жалобу по слишком мягкому пресечению. При установленном только вреде в размере 82 млн грн екс-депутату назначили залог в 5,5 млн грн. Который он оперативно собрал", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством САП сообщило экс-нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Следствие установило, что Микитась использовал подконтрольные ему строительные компании и, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (реорганизованное затем в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этой недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания строила на окраине Киева возле станции метро "Красный хутор".

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81, 6 млн меньше за стоимость тех, которые изначально должна была получить Нацгвардия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд", которой длительное время руководил Микитась, скрывается масштабная империя. Сама компания не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

Также сообщалось, что Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговской области в связи угрозами главе одной из ОТО Сергею Пинчуку.

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