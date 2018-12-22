''Разлетаются как горячие пирожки'': украинцам указали на провал моратория на продажу земли

Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли, однако это не помешало украинцам выставлять свои паи на продажу на торговых онлайн-площадках.

"Депутаты гордятся, что остановили "распродажу украинской земли". Правда на сайте OLX об этом ничего не знают", – пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

По его словам, там паи разлетаются как горячие пирожки.

"Главное, чтобы про OLX не узнали иностранцы. А то скупят все на корню", – отметил Казанский.

"Иностранец не имеет права иметь землю с/х назначения, а вот для строительства – имеет", – указал Oleksiy Birzula.

"Вопрос легализации здесь ключевой", – подчеркнул Viktor Ostafeychuk.

"Просто депутаты еще не все скупили, за год как раз успеют", – резюмировала Valamao.

Вчера Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли. Депутаты гордятся, что остановили "распродажу украинской земли". Правда на сайте OLX об этом ничего не знают. Там паи разлетаются как горячие пирожки.



Главное, чтобы про OLX не узнали иностранцы. А то скупят все на корню pic.twitter.com/4aS7GIR1a9 — Денис Казанський (@den_kazansky) 21 декабря 2018 г.

иностранец не имеет права иметь землю с/х назначения, а вот для будивныцтва - имеет — Oleksiy Birzula 2 🇺🇦 (@Alex_Podol13) 22 декабря 2018 г.

питання легалізації тут ключове — Ostafeychuk Viktor (@67viktor) 21 декабря 2018 г.

Просто депутаты еще не все скупили, за год как раз успеют. — Ольга (@valamao28) 22 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Верховная Рада Украины приняла решение продлить до 2020 года мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. У Кабмина есть три месяца для того, чтобы доработать предложения о запуске рынка земли и внести его на рассмотрение парламента.

В Украине мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. В результате владельцы паев сдают участки в аренду на срок до 49 лет крупным холдингам по цене всего лишь около 3 тыс. грн за га в год.