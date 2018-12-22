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''Разлетаются как горячие пирожки'': украинцам указали на провал моратория на продажу земли

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Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли, однако это не помешало украинцам выставлять свои паи на продажу на торговых онлайн-площадках.

"Депутаты гордятся, что остановили "распродажу украинской земли". Правда на сайте OLX об этом ничего не знают", – пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

По его словам, там паи разлетаются как горячие пирожки.

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"Главное, чтобы про OLX не узнали иностранцы. А то скупят все на корню", – отметил Казанский.

"Иностранец не имеет права иметь землю с/х назначения, а вот для строительства – имеет", – указал Oleksiy Birzula.

"Вопрос легализации здесь ключевой", – подчеркнул Viktor Ostafeychuk.

"Просто депутаты еще не все скупили, за год как раз успеют", – резюмировала Valamao.

''Разлетаются как горячие пирожки'': украинцам указали на провал моратория на продажу земли

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Верховная Рада Украины приняла решение продлить до 2020 года мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. У Кабмина есть три месяца для того, чтобы доработать предложения о запуске рынка земли и внести его на рассмотрение парламента.

В Украине мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. В результате владельцы паев сдают участки в аренду на срок до 49 лет крупным холдингам по цене всего лишь около 3 тыс. грн за га в год.

Читайте все новости по теме "Мораторий на продажу земли" на OBOZREVATEL.

Тема
Мораторий на продажу земли
Место
Украина
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