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8 ноября • обновлено в 23:25
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"Раздавать пенсии не будем!" Богдан озвучил ближайшие планы власти

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Команда Владимира Зеленского не собирается раздавать пенсии украинцам, она намерена строить экономику.

Об этом сказал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". По его словам, новая власть не хочет, чтобы в стране были богатые.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

Скриншот с видео

"Нельзя моментально увеличить пенсии. Мы выполняем то, что обещали. Давайте больше зарабатывать, тогда мы, как государство, сможем больше тратить. Нужно менять страну, чтобы нам поверили инвесторы и банки. Мы не будем раздавать пенсии, но мы будем строить экономику, дороги, заводы и школы. Это – дополнительные доходы, которые станут основой для больших пенсий и зарплат" ,– подчеркнул он.

При этом Богдан привел пример Греции после дефолта, которой международные кредиторы давали деньги в долг под 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Украине в апреле 2020 года будет проведен очередной перерасчет пенсий.

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Темы
Пенсия в Украине Экономика Украины: прогнозы Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Андрей Богдан Савик Шустер
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все, с этого момента начинаю подсчёт построенных на Украине заводов.
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