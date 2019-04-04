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Раздача ''бэби-боксов'' в Украине: адвокат рассказал о махинациях

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В закупках наборов для новорожденных происходят махинации, как и везде, где государство что-то покупает. В тендерах государственных заказчиков происходят разного рода злоупотребления, в том числе и то, что участие в конкурсах принимают не производители товаров, а посредники.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил адвокат, председатель Центра семейно-правовых отношений Олег Простибоженко. Он отметил, что перспектива расследования злоупотреблений в закупке "бэби-боксов" зависит от политической воли довести это дело до логического завершения.

"Это также зависит и от того, насколько активно будет прокуратура этим заниматься и насколько у правоохранителей будет желание расследовать дело, поскольку в нашей стране случаются такое, когда не хотят расследовать и формально вопрос не закрывают. Там, где государство что-то покупает, всегда будет повод для махинаций. Всегда находятся лица, которые что-то приписывают, продают дороже. Еще один способ злоупотреблений – это взять товар дешевле, но выставить его дороже. При этом там можно и маркировки изменить и подделать. Производитель может не принимать участие в конкурсе, там соревнуются посредники", – сказал он.

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По словам Простибоженко, злоупотребления в тендерах труднее доказывать чем какие-то другие преступления. Адвокат уверяет, что основное доказательство в данном случае ложится на соблюдение процедур публичных закупок.

Набор для новорожденного

Набор для новорожденного

ТСН

"Если процедура была соблюдена, органы попадают в неловкое положение, потому что в действительности рыночная цена была такая, которая сложилась на тот момент. Доказывать злоупотребление в тендерах гораздо труднее чем доказывать другие преступления, потому как очевидно, что должен быть больше доказательств", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине начали продавать бэби-боксы, которые должны выдаваться матерям новорожденных младенцев бесплатно. Наборы первой необходимости для новорожденных предлагают купить за сумму от 200 до 1500 гривен.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Олег Простибоженко
Место
Украина
Тег
набор для новорожденного
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