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''Разберут на запчасти'': озвучен прогноз по судьбе ''евроблях'' в Украине

3.2тЧитать материал на украинском

Многие владельцы автомобилей с европейской регистрацией будут тянуть с растаможкой до конца льготного периода в 180 дней. Они хотят убедиться, что новый закон действительно заработает и за его нарушение будут штрафовать.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил автоэксперт Владислав Мороз. По его мнению, если новые правила регистрации транспортных средств будут соблюдаться, то большинство "евробляхеров" просто разберут свои автомобили на запчасти.

"Если же этого не произойдет, то на дорогах Украины останется немало машин с зарубежной регистрацией", – подчеркнул Мороз.

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Он также напомнил, что льготный период для акцизного налога заканчивается через 90 дней. После этого у владельцев автомобилей на европейских номерах будет еще 90 дней, когда их не будут привлекать к ответственности.

''Разберут на запчасти'': озвучен прогноз по судьбе ''евроблях'' в Украине

"А вот когда пройдет 180 дней с момента начала действия этих правил, тогда уже заработает закон 8788, который предусматривает немалые штрафы. Передача в собственность третьим лицам – 34 тыс. гривен, повторное нарушение – 170 тыс. гривен, использование автомобиля для работы в такси или в другой предпринимательской деятельности – 34 тыс. гривен. И за превышение термина транзита, в зависимости от количества дней, штрафы достигают тоже 170 тыс. гривен", – перечислил эксперт.

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Темы
растомаживание автоПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVАвто на еврономерах
Персона
Владислав Мороз
Место
Украина
Теги
ЕврономераУкраинаЕвробляхи
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Скорик Владимир
Скорик Владимир
Страшилка очередная про "Бабайку" за углом стоящим.
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