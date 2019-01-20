''Разберут на запчасти'': озвучен прогноз по судьбе ''евроблях'' в Украине

Многие владельцы автомобилей с европейской регистрацией будут тянуть с растаможкой до конца льготного периода в 180 дней. Они хотят убедиться, что новый закон действительно заработает и за его нарушение будут штрафовать.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил автоэксперт Владислав Мороз. По его мнению, если новые правила регистрации транспортных средств будут соблюдаться, то большинство "евробляхеров" просто разберут свои автомобили на запчасти.

"Если же этого не произойдет, то на дорогах Украины останется немало машин с зарубежной регистрацией", – подчеркнул Мороз.

Он также напомнил, что льготный период для акцизного налога заканчивается через 90 дней. После этого у владельцев автомобилей на европейских номерах будет еще 90 дней, когда их не будут привлекать к ответственности.

"А вот когда пройдет 180 дней с момента начала действия этих правил, тогда уже заработает закон 8788, который предусматривает немалые штрафы. Передача в собственность третьим лицам – 34 тыс. гривен, повторное нарушение – 170 тыс. гривен, использование автомобиля для работы в такси или в другой предпринимательской деятельности – 34 тыс. гривен. И за превышение термина транзита, в зависимости от количества дней, штрафы достигают тоже 170 тыс. гривен", – перечислил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков — 207,4 тыс.

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