"Рассматривают очень серьезно": всплыл новый кандидат Зеленского на пост премьера

Еще одним претендентом на пост премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Об этом сообщает журнал НВ со ссылкой на осведомленные источники. Таким образом, он становится шестым претендентом на премьерское кресло.

По словам источников издания, кандидатуру Гончарука в ОП рассматривают "очень серьезно".

Алексей Гончарук antikor.com.ua

Кроме него также власти обсуждают кандидатуры: заместителя исполнительного директора Международного валютного фонда Владислава Рашкована, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, главу Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, главу правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и исполнительного директора этой компании Юрия Витренко.

Новым премьером может стать Гончарук

Отмечается, что ключевым требованием президента Владимира Зеленского к новому главе Кабинета министров является удержание роста экономики на уровне не меньше 3 % в случае начала рецессии мировой экономики. А в случае относительно благоприятной ситуации на мировых рынках — наростить рост экономики нужно в полтора-два раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля Зеленский заявил журналистам, что премьер-министром должен быть профессиональный экономист, не имеющий отношения к политике.

Также лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул, что первый номер "Голоса" Святослав Вакарчук не станет новым премьером.

При этом у Вакарчука сообщили, что премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

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