Расплата за Крым: суд разрешил компаниям Коломойского наказать Россию

Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям, имевшим активы в Крыму, взыскать с России компенсацию за имущество на аннексированном полуострове.

Соответствующее определение суд вынес 25 сентября на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно решению, истцам должны выплатить суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

"Определение суда может быть обжаловано в Верховном Суде в течение 30 дней со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в этот суд", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.