''Раскол длился слишком долго'': друг Путина в ЕС потребовал отменить санкции против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации.

"Для Италии санкции не являются целью. Они являются инструментом, который надо как можно быстрее преодолеть", – заявил Конте во время своего первого после избрания премьером визита в Россию, передает "Радио Свобода".

Итальянский политик назвал РФ важным игроком в мире и пригласил российского президента Владимира Путина посетить Италию. По словам Конте, раскол между Европой и Россией из-за роли Москвы в событиях в Украине длился слишком долго, и поэтому он хотел бы увидеть отмену ограничительных мер.

В то же время он отказался сказать, готов ли Рим ветировать в декабре возобновление санкций.

"Италия хотела бы убедить другие европейские страны, что единственный путь вперед – через диалог", – резюмировал Конте.

Напомним, что 13 декабря на саммите лидеры ЕС должны проголосовать за продление действия экономических санкций против России еще на шесть месяцев. По предварительной информации, Италия может поставить условием своей поддержки этого решения разрешение финансирования малого бизнеса в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза рассмотрят план новых санкций против России .