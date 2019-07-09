Работают бесплатно: руководству Офиса президента два месяца не платили зарплату

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне.

Соответствующую информацию официально подтвердили представители Государственного управления делами, передают "Українські новини".

"Заработная плата руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И., первому заместителю руководителя Офиса президента Украины Трофимову С. В. и заместителям руководителя Офиса президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. В мае и июне 2019 года не начислялась", – отметили в ГУД.

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Согласно данным Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.

Также руководство Администрации президента не подает электронные декларации.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне "Українські новини"

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне "Українські новини"

Как сообщал OBOZREVATEL, новый Офис президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева.

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