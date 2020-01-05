"Работайте фотографами": Томенко жестко обратился к "слугам народа"

Народные депутаты от партии "Слуга народа" и члены Кабинета министров, которые жалуются на свои низкие зарплаты, должны уйти из власти и сменить работу.

Об этом заявил в эфире ObozTV политик и общественный деятель Николай Томенко, комментируя идеи "слуг народа" относительно повышения зарплат народным избранникам.

"Правительство просто в шоке сейчас, не знают, что делать. Маленькие зарплаты… Они бедствуют, с голоду помирают, дети пухнут. У меня вопрос – какого черта вы пошли в это правительство, если вам 60-70 тысяч мало? Почему вы пошли в депутаты и требуете 100 тысяч?" – заявил Томенко.

"Работайте фотографами, или кем вы работали. Я знаю профессиональных фотографов или симпатичных диджеев, которые хорошо зарабатывают и не рвутся в депутаты", – добавил политик.

facebook.com/pg/sluganarodu.official

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!