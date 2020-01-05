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5 января • обновлено в 15:58
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"Работайте фотографами": Томенко жестко обратился к "слугам народа"

2.3т
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Народные депутаты от партии "Слуга народа" и члены Кабинета министров, которые жалуются на свои низкие зарплаты, должны уйти из власти и сменить работу.

Об этом заявил в эфире ObozTV политик и общественный деятель Николай Томенко, комментируя идеи "слуг народа" относительно повышения зарплат народным избранникам.

"Правительство просто в шоке сейчас, не знают, что делать. Маленькие зарплаты… Они бедствуют, с голоду помирают, дети пухнут. У меня вопрос – какого черта вы пошли в это правительство, если вам 60-70 тысяч мало? Почему вы пошли в депутаты и требуете 100 тысяч?" – заявил Томенко.

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"Работайте фотографами, или кем вы работали. Я знаю профессиональных фотографов или симпатичных диджеев, которые хорошо зарабатывают и не рвутся в депутаты", – добавил политик.

"Работайте фотографами": Томенко жестко обратился к "слугам народа"

facebook.com/pg/sluganarodu.official

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Темы
Зарплаты в Украине Повышение зарплат и пенсий Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Николай Томенко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа зарплата Верховная Рада Украины
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