"Работайте фотографами": Томенко жестко обратился к "слугам народа"

Народные депутаты от партии "Слуга народа" и члены Кабинета министров, которые жалуются на свои низкие зарплаты, должны уйти из власти и сменить работу.
Об этом заявил в эфире ObozTV политик и общественный деятель Николай Томенко, комментируя идеи "слуг народа" относительно повышения зарплат народным избранникам.
"Правительство просто в шоке сейчас, не знают, что делать. Маленькие зарплаты… Они бедствуют, с голоду помирают, дети пухнут. У меня вопрос – какого черта вы пошли в это правительство, если вам 60-70 тысяч мало? Почему вы пошли в депутаты и требуете 100 тысяч?" – заявил Томенко.
"Работайте фотографами, или кем вы работали. Я знаю профессиональных фотографов или симпатичных диджеев, которые хорошо зарабатывают и не рвутся в депутаты", – добавил политик.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тыс. грн.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждал, что зарплата в 40 тыс. грн для депутата "маловата". Он подчеркнул, что мотивация для профессиональной и эффективной работы – это, в том числе, нормальная зарплата.
Глава Минэкономики Тимофей Милованов также неоднократно говорил, что зарплаты в 18 тыс. грн ему "ни на что не хватает".
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