Работа за границей: стало известно, куда пускают украинцев без трудовой визы

Украинцы могут выехать на работу в Польшу без трудовой визы – только при наличии биометрического паспорта, даже несмотря на карантин. Однако такие правила не распространяются для въезда в другие страны ЕС.

Об этом рассказал председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии "РБК-Украина". Он подчеркнул, что работники из Украины играют важную роль на рынке труда Евросоюза. И здесь самым популярным направлением для украинцев остается Польша.

"На самом деле, есть страны, куда украинцы могут поехать на работу на основании биометрического паспорта. Это, например, Польша, куда идет наибольший поток трудовых мигрантов. Если у вас есть работодатель, который хочет вас взять на работу и предоставляет вам так называемое "освящение" или приглашение на работу. Это все дает право заехать в Польшу и в течение 90 дней там легально работать", – сказал Воскобойник.

Он добавил, что для работы в Чехии уже нужна будет рабочая виза, но она не позволит работать в других странах ЕС. Для Германии кроме рабочей визы уже надо добавить сертификат о владении немецким языком хотя бы на уровне B1. Поэтому эксперт советует учитывать отдельные условия, которые выдвигает каждая страна.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранные работодатели стали активнее приглашать украинцев на работу. Наибольший спрос на наших соотечественников у нанимателей из Польши, Чехии и Германии.