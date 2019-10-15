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15 октября • обновлено в 13:24
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"Россия надежный партнер": у Меркель предрекли успех газопроводу Путина

1.2т Читать материал на украинском

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен.

"Северный поток-2" – сложный проект. Учитывая текущее состояние работ и заключенные договоры, было бы нечестно создавать впечатление, что строительство газопровода может быть прекращено", – сообщила преемница Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС, передает Deutsche Welle.

По ее словам, Российская Федерация является надежным партнером для Германии.

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Крамп-Карренбауер отметила, что Берлин делает все, чтобы в переговорах с Россией поднимался вопрос безопасности стран Восточной Европы, в том числе и в энергетической сфере.

Министр обороны Германии заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен

Министр обороны Германии заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель

Напомним, что сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Министр обороны Германии заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен

Министр обороны Германии заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Тема
Северный поток-2
Персоны
Аннегрет Крамп-Карренбауэр Ангела Меркель
Место
Германия
Тег
Северный поток - 2
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Питон Каа
Питон Каа
Безопасность стран Восточной Европы в энергетической сфере обеспечат США, поставляя свой сжиженный газ через Польшу. Ну а то, что этот газ дороже трубопроводного российского, так это цена энергетической независимости от России, которую эти страны готовы платить. Хотя злые языки утверждают, что американцы, продавая сжиженный газ в Европе, вовсе не возят его через океан, ну это мелочи, главное что он по документам принадлежит США. Есть правда в этой энергетической перемоге один неприятный момент - более дорогой сжиженный газ делает дороже конечную стоимость продукции и снижает конкурентоспособность товаров на мировых рынках, но это такие мелочи, что по сравнению с политической конъюнктурой об этом даже не стоит вспоминать.
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Serov Oleg
Serov Oleg
свидобы.дло опять будет ругать фрау....
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hunt andres
hunt andres
Затягивается у вас оселедец на башке. А СП-2 идет по плану. Надо же, опять Германия ножик в спину окраинушке метнула:-)
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