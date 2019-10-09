"Конца света не будет!" В Минюсте сказали, зачем отменять КЗоТ

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, для чего Украина должна отказаться от советского Кодекса законов о труде.

Своей позицией по законопроекту "О правопреемстве Украины" он поделился в интервью LB.ua.

"Украина остается своеобразным динозавром даже на постсоветском пространстве, где действует Кодекс об административных правонарушениях, Жилищный кодекс или Кодекс законов о труде еще Советского союза", – сказал министр.

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По словам Малюськи, монобольшинство в Раде все же "не принтер" и именно по этой причине не был поддержан законопроект об отмене советских законодательных актов.

"Даже проект закона, устанавливающий простой дедлайн для разработки КЗоТа не был поддержан. Представьте, если действительно в парламент зайдет либеральный кодекс, что, например, меняет балансы в трудовых правоотношениях. Скажу больше, даже если бы Верховная Рада не приняла ни одного заменителя КЗоТ, то конца света не произошло бы. Существуют другие нормативные акты, регулирующие ключевые права – безопасность труда, отпуск, социальные гарантии и тому подобное", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фракция "Слуга народа" провалила голосование за законопроект об отмене законодательства времен СССР.

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