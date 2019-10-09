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10 октября • обновлено в 05:05
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"Конца света не будет!" В Минюсте сказали, зачем отменять КЗоТ

3.2т Читать материал на украинском

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, для чего Украина должна отказаться от советского Кодекса законов о труде.

Своей позицией по законопроекту "О правопреемстве Украины" он поделился в интервью LB.ua.

"Украина остается своеобразным динозавром даже на постсоветском пространстве, где действует Кодекс об административных правонарушениях, Жилищный кодекс или Кодекс законов о труде еще Советского союза", – сказал министр.

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В Минюсте сказали, зачем отменять КЗоТ

В Минюсте сказали, зачем отменять КЗоТ

По словам Малюськи, монобольшинство в Раде все же "не принтер" и именно по этой причине не был поддержан законопроект об отмене советских законодательных актов.

"Даже проект закона, устанавливающий простой дедлайн для разработки КЗоТа не был поддержан. Представьте, если действительно в парламент зайдет либеральный кодекс, что, например, меняет балансы в трудовых правоотношениях. Скажу больше, даже если бы Верховная Рада не приняла ни одного заменителя КЗоТ, то конца света не произошло бы. Существуют другие нормативные акты, регулирующие ключевые права – безопасность труда, отпуск, социальные гарантии и тому подобное", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фракция "Слуга народа" провалила голосование за законопроект об отмене законодательства времен СССР.

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Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Тег
Трудовой кодекс
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
при либеральном фашизме гарантии прав трудящихся - это преступление против олигархов и корпораций.
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3
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Доя олигархов конечно не наступит. В США Конституция 200 лет действует - и ничего. Вносите поправки в КЗот, например чтобы чиновников было легко уволить, а то обоснование: Надо КЗот отменить тому как чиновников сложно уволить - они прячутся на больничном. С врачами разберитесь, которые их прячут, а простых людей не трогайте. С'ки лживые, хотят рабовладельческий строй ввести, а патриётом плевать, что из их нэньки делают место, не пригодное для жизни.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Для слуг народа, а особенно для олигархов, конечно конец света не наступит. Конституция США действует больше 200 лет и ничего, почему КЗоТ надо менять? Ну и вносите поправки, чтобы все чиновники работали по контракту, а простых работяг не трогайте. А то обоснование: Чиновника невозможно уволить они прячутся на больничном. Во первых разберитесь с врачами, которые их прячут, а во вторых измените КЗоТ в отношении чиновников. Сволочи ...
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3
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