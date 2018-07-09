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Пять крупных городов Украины получат €75 млн на дороги

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Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали финансовое соглашение в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Церемония состоялась на саммите Украина-ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

ЕИБ выделяет 75 млн евро, которые получат пять крупнейших городов Украины - Днепр, Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Проект предусматривает меры, направленные на снижение уровня смертности, и травматизма на территориях городов, уменьшение количества ДТП, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения.

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Эти инвестиции также будут стимулировать переход к более экологичной системе общественного транспорта и способствовать экономическому росту Украины.

"Имея уровень смертности в ДТП, в три раза выше, чем в ЕС, очень важно усовершенствовать нашу транспортную инфраструктуру. Этому помогают инвестиции в безопасность дорожного движения и другие проекты, как, например, продолжение строительства и модернизация Харьковского метрополитена при поддержке европейских финансовых институтов", - отметила вице-премьер Иванна Климпуш-Циндадзе после подписания соглашения.

Ранее OBOZREVATEL пояснял, как будут улучшать безопасность на дорогах Украины.

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Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Объект
ремонт и строительство дорог
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