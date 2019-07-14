Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Путинские пропагандисты опозорились в прямом эфире: фотофакт

1.8т Читать материал на украинском

Российский пропагандистский "Первый канал" допустил ошибку в названии сюжета и ролик продемонстрировали в прямом эфире.

На ситуацию обратил внимание телеграм-канал "Пул №3". Как видно на фото, в описании к сюжету сказано " в сетях оферистов", вместо "аферистов".

В телеграм канале иронизируют по этому поводу: "оферисты пробрались на канал".

Новости
"Няш-мяш, Крым наш": "ляп" росСМИ с украденным полуостровом разозлил фанатов Путина
Ляп Первого канала

Ляп Первого канала

Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политик и телеведущая Ксения Собчак будет вести развлекательное политическое шоу на главном пропагандистском телеСМИ России — Первый канал.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
10
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Пи. д@ ра. сы удалили мой коммент!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
"Абос", да ничего страшного ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel