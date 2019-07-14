Путинские пропагандисты опозорились в прямом эфире: фотофакт

Российский пропагандистский "Первый канал" допустил ошибку в названии сюжета и ролик продемонстрировали в прямом эфире.

На ситуацию обратил внимание телеграм-канал "Пул №3". Как видно на фото, в описании к сюжету сказано " в сетях оферистов", вместо "аферистов".

В телеграм канале иронизируют по этому поводу: "оферисты пробрались на канал".

Ляп Первого канала Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политик и телеведущая Ксения Собчак будет вести развлекательное политическое шоу на главном пропагандистском телеСМИ России — Первый канал.

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