Путин сдается: Россия собирается восстановить сделку с ОПЕК из-за обвала цен на нефть

Россия готова к новым договоренностям по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ и конкретно с США.
Об этом в пятницу, 3 марта, заявил президент РФ Владимир Путина на прошедшем в режиме видеоконференции совещании, передает пресс-служба Кремля.
"Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с США по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий... По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", – говорится в сообщении.
Владимир Путин
Также Путин пожаловался, что низкая цена на нефть негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, а также подрывает инвестиционные программы, и может отразиться и на сохранении рабочих мест.
"Но что еще вызывает тревогу – безусловно, все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать", – отметил глава Кремля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
11 марта стало известно, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки.
12 марта Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к Саудовской Аравии в нефтяной "войне" против России.
14 марта стало известно, что правительство России не собирается сокращать запланированные расходы бюджета из-за падения цен на нефть.
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