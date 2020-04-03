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3 апреля • обновлено в 20:58
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/ Рынки и компании

Путин сдается: Россия собирается восстановить сделку с ОПЕК из-за обвала цен на нефть

5.9т
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Россия готова к новым договоренностям по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ и конкретно с США.

Об этом в пятницу, 3 марта, заявил президент РФ Владимир Путина на прошедшем в режиме видеоконференции совещании, передает пресс-служба Кремля.

"Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с США по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий... По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", – говорится в сообщении.

Владимир Путин

Владимир Путин

Также Путин пожаловался, что низкая цена на нефть негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, а также подрывает инвестиционные программы, и может отразиться и на сохранении рабочих мест.

"Но что еще вызывает тревогу – безусловно, все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать", – отметил глава Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) Новости России
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему все лучшие межгалактические нефтяные специалисты находятся Вукроине? Нам бы хоть одного на месяцок и тогда Россия стала бы ну не мировым лидером в экономике как Укроина, но хотя бы вошла в третью сотню стран.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Россия сдается? Не смешите сланцы Трампа, они итак смешные. РФ снизит свою долю, если снизят добычу как арабы, так и США. И никак иначе.
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2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему не написали на каких условиях? Или думаете что Путин просто так подпишет что то там?)))))
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