Путин сдается: Россия собирается восстановить сделку с ОПЕК из-за обвала цен на нефть

Россия готова к новым договоренностям по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ и конкретно с США.

Об этом в пятницу, 3 марта, заявил президент РФ Владимир Путина на прошедшем в режиме видеоконференции совещании, передает пресс-служба Кремля.

"Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с США по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий... По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", – говорится в сообщении.

Владимир Путин

Также Путин пожаловался, что низкая цена на нефть негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, а также подрывает инвестиционные программы, и может отразиться и на сохранении рабочих мест.

"Но что еще вызывает тревогу – безусловно, все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать", – отметил глава Кремля.

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