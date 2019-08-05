Путин планирует газовый апокалипсис: к чему готовиться

Российская Федерация в очередной раз решила пойти на радикальный шаг и спровоцировать новый газовый кризис в Европейском Союзе.

По крайней мере, такой сценарий развития событий описывается аналитиками в американском журнале The American Interest. Подробности – на OBOZREVATEL.

Поставки российского газа в Европу на грани срыва

Такая ситуация сложилась из-за двух обстоятельств: первое – 1 января 2020 года заканчивается действие договора о транзите газа через Украину. Пролонгировать документ стороны не спешат, что будет означать – остановку транзита российского газа через украинский газопровод "Дружба" в страны ЕС.

Газопровод "Дружба"

Второе обстоятельство заключается в том, что РФ не успевает достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до указанного срока из-за позиции Дании, которая до сих пор не предоставила разрешения для прокладки трубопровода через свои территориальные воды. А значит, кроме украинского газопровода, у России пока нет других вариантов для поставок газа в Европу.

Учитывая сложные отношения между Украиной и Россией из-за военной агрессии Кремля на Донбассе и аннексии Крыма, переговоры о подписании нового транзитного договора проходят крайне тяжело, и эксперты очень осторожно дают прогнозы.

В то же время старший научный сотрудник Института государственного управления в Лондоне Алан Райли в своей статье для американского журнала описал возможную стратегию РФ в данной ситуации.

"Контуры российской стратегии вырисовываются ясно: 1) достроить трубопровод, за исключением участка в датских водах 2) дождаться 1 января, когда закончится договор с Украиной 3) откинуться на спинку кресла и ждать. Москва потом скажет, что с радостью предоставит Европе больше природного газа – но только через "Северный поток – 2". Разумеется, правительство Дании спешно разрешит строительство остального трубопровода, пусть это и противоречит Европейской энергетической хартии", – пишет Райли.

Вполне возможно, что Москва дождется окончания транзитного соглашения с Украиной – пусть за этим и последует хаос и рост цен – в надежде на то, что первый шок от выпавших поставок придаст России необходимые рычаги и позволит заключить выгодную сделку с Украиной и ЕС и быстро достроить "Северный поток – 2". Затем для "решения" кризиса вмешается президент Путин – на фоне массированной дезинформационной кампании, целью которой будет свалить всю вину на Украину и ЕС.

"Однако чтобы такой план сработал, России нужно, чтобы европейцы запаниковали и прогнулись перед лицом недопоставок и ростом цен. Проблема Москвы в том, что далеко не факт, что такой напор вообще сработает – ведь европейцы могут и не прогнуться. В психологическом поединке с Европой может случиться, что "слабо" окажется в Москве", – считает английский ученый.

OBOZREVATEL решил задать вопрос президенту Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперту по вопросам энергетики Михаилу Гончару о том, как Украина, Европа и Россия смогут решить данный вопрос, и не будет ли газового апокалипсиса как в Европе, так и в Украине. По его мнению, есть три варианта решения вопроса.

Первый – если Европа так напугана газовым кризисом, она должна приложить все усилия для давления на Россию с тем, чтобы "Газпром" был склонен подписать контракт с украинским оператором на общепринятых в ЕС началах.

Позиция "Нафтогаза" известна, новый контракт может быть, потому что он будет базироваться на принципах европейского законодательства. И это не наша "хотелка", а это потому, что мы имплементируем у себя европейское энергетическое законодательство. И де-юре мы это делаем, и отката назад не будет.

Газопровод

Плюс, обходные газопроводы "Газпрома" не готовы к технической эксплуатации, и это ни для кого не секрет. Даже если бы все шло по графику и Дания вовремя предоставила разрешение, то никакого запуска на полную проектную мощность "Северный поток-2" 1 января 2020 не произошло бы все равно. Все что могло быть – это перерезание ленточки, потому что бросить трубу и вывести газопровод на проектную мощность – это не одно и то же.

Поэтому здесь у "Газпрома" безвыходная ситуация, казалось бы, но есть второй вариант, который выглядит более реалистично. Россия сознательно и целенаправленно игнорирует подписание нового транзитного контракта, и сознательно готовит третий широкомасштабный газовый кризис.

Все для того, чтобы заставить Украину и Европу согласиться на условия "Газпрома". При этом они исходят из того, что Украина без российского газа и транзита не сможет продержаться зиму. У Европы там лучше ситуация, но она уперлась в украинский транзит и хочет его сохранить. Ну и здесь "Газпром" будет как бы и не против, но на своих условиях, которые неприемлемы для Киева.

Третий вариант, наименее вероятный, наступит 1 января 2020 и никакого прерывания поставок газа не будет, транзит продолжится по факту на основе транзиционного технического взаимодействия сторон. Это маловероятно, но Украина на это пойдет, потому что нам продолжение транзита выгодно, мы на этом зарабатываем.

Строительство газопровода "Северный поток-2"

С российской стороны имеет место политизированный подход, для них газ это не только товар, но и оружие. Но, тем не менее, текущая ситуация такова, что во-первых, решение Стокгольмского арбитража никуда не делось, во-вторых, очередные иски "Нафтогаза" в Стокгольм тоже лежат и будут рассмотрены судом, и в-третьих – "Газпром" уже достаточно подорвал свою репутацию в Европе.

Поэтому, если в Кремле сработают определенные меры предосторожности, то де-факто транзит может продолжиться, но после того, как в трехстороннем формате стороны каким-то образом согласуют временный зимний пакет по транзиту.

Украина и Европа не замерзнут

Если Украина к началу отопительного сезона закачает где-то под 21 млрд куб. м газа в газохранилища, а пока все идет именно по такому сценарию, то мы спокойно пройдем зимний период, даже если не будет ни одного кубометра импортного газа по реверсу.

По сравнению с 2009 годом, Украина сократила потребление газа вдвое, то есть уже нет того уровня зависимости, который был раньше.

Европа также не сильно заметит отсутствие российского газа, проблемы будут касаться лишь нескольких стран: Болгарии и стран Балканского региона, некоторые трудности будут у Венгрии.

С момента второй газового кризиса в 2009 году ЕС времени не терял, там реализованы программы по увеличению объемов подземных хранилищ газа, реализуемые программы строительства новых интерконнекторов, которые увеличивают маневренность газотранспортных систем и позволяют перебрасывать газ с того места, где он в избытке, в места, где возникает дефицит.

Строительство газопровода "Северный поток-2"

Уже сегодня в ряде европейских стран газохранилища заполнены на уровне октября месяца. Поэтому Европа особого дискомфорта не почувствует, за исключением варианта аномально холодной зимы. Но и в этом случае нехватка газа будет компенсирована поставками сжиженного газа.

"Поэтому никакого газового апокалипсиса в Европе ожидать не стоит", – заявляет эксперт по энергетике.

Европа переориентируется на другие рынки

Такая переориентация уже происходит, через три года "Газпром" потеряет польский рынок, где уже заявили, что с 2022 года не будут импортировать ни куба российского газа. Варшава строит трубопровод и будет закупать норвежский газ, плюс – есть терминал сжиженного газа, который сейчас там также используется. На польском рынке "Газпром" теряет деньги за поставки 10 млрд куб. м газа, которые поляки закупали ежегодно.

Объемы закупок уменьшила Литва, Румыния и Турция, к которой Россия проложила газопровод "Турецкий поток". Поэтому ситуация такова, что "Газпром" и дальше будет терять свое влияние на рынке. Тем более что в компании долю рынка отберут еще и свои, например российская газовая компания "Новатэк", которая поставляет сжиженный газ в западную Европу.

"Северный поток-2" достроят, но дело не в желании РФ обеспечить ЕС газом

Не зря все эти путинские газопроводы называют откатопроводами. Главный интерес, это интерес подрядчиков – строить трубу и зарабатывать деньги. Что будет потом с этой трубой, это уже другое дело, даже если она будет функционировать убыточно, им все равно.

Например, строительство "Южного потока" остановилось в конце 2014 года, но на его прокладке через территорию России освоили 20 млрд долларов.

"Северный поток-2" будут пытаться достроить, и если американцы не ударят своими окончательными санкциями, сейчас это обсуждается, то в конце концов проект реализуют. Но вопрос заключается в том, что конъюнктура самого европейского рынка не благоприятна для бурного развития газового сектора. Недаром компания Siemens свернула производство газотурбинных установок, поскольку поняла, что перспектив для развития газового рынка в Европе больше нет.

"Газпром" же наоборот продолжает строить эти трубы, которые в итоге окажутся незаполненными до конца, потому что такого количества трубопроводных мощностей, при том объеме потребления газа, у ЕС, не требуется. И сокращение потребления газа будет происходить и в дальнейшем.

Но для России важно строить эти трубопроводы, потому что они зарабатывают на этом деньги. Точнее зарабатывают олигархические кланы, в этом случае, это братья Роттенберг, а вот корпоративный бюджет "Газпрома" наоборот тратит на это огромные средства.

И им абсолютно все равно, что с этой трубой будет потом, они тебе трубу проложат через Арктику в Китай, если смогут на этом заработать.

У РФ нет средств на содержание своей газотранспортной системы

Уже сейчас мы видим тенденцию к увеличению аварийности на газопроводах "Газпрома". Почему так происходит? А так как газопроводов настроили и строят еще, непроизводственные расходы резко возросли, доходы не растут, а наоборот упали, потому что цена газа снижается.

Авария на газопроводе в Республике Коми, 28 июня 2019 года mchs.gov.ru

То есть ситуация такая: много труб, много газа, но он не нужен потребителям. Но не важно – пустая труба, полупустая или заполненная, она требует технического ухода, и это дополнительные средства из корпоративного бюджета, а денег нет. Как следствие – аварийность на трубах будет расти. Трубы будут взрываться, гореть, потому что "Газпром" не может содержать разветвленную ГТС с избыточными мощностями в надлежащем техническом состоянии.

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