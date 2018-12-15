"Путин не останется безнаказанным": Портников прояснил санкционный удар ЕС

Решение саммита Евросоюза продлить санкции против России, но не усиливать их после агрессивных действий Кремля в Керченском проливе - это и есть европейский консенсус.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своей статье для сайта "Еспресо". Он также подчеркнул, что в ЕС есть страны, которые хотят наказать Россию санкциями за каждое агрессивное действие. При этом их позиция сейчас ослаблена процессом выхода Великобритании из ЕС.

"И есть группа стран, которые очень хотели бы отмены санкций против путинского режима. Позиция этих государств значительно усилилась после формирования нового правительства Италии, в который вошли и откровенные сторонники Путина. Именно после этого триумфа популистов в Риме заговорили о необходимости полноценной дискуссии о целесообразности санкционной политики", - сказано в материале.

По его словам, также в ЕС есть страны, которые сохраняют нейтралитет в вопросе санкций. Они считают, что старые меры нужно сохранять, а новых не вводить.

"Главную роль в этой группе играют "гранды" ЕС, Германия и Франция, которые к тому же пытаются добиться деэскалации ситуации в Керченском проливе, осуществляют для этого дипломатические усилия вроде запуска переговоров в "нормандском формате" и опасаются, что новые санкции помешают их попыткам", - считает Портников.

Он считает, что европейский консенсус сложился вокруг позиции этой группы стран, где свою роль сыграл их вес в ЕС. По его словам, в ЕС надеются на то, что Москва оценит не усиление санкций, как призыв к благоразумию.

"Однако это - ложный расчет. В Москве будут воспринимать продление санкций как враждебное действие, а то, что их не усилили, даже не заметят. И никакого благоразумия не проявят. И никакой деэскалации не будет. Россия заставит европейцев реагировать жестче - даже если они этого и не хотят", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.